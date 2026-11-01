El Ayuntamiento de Salamanca renueva unos 400 metros de tuberías de abastecimiento de agua en dos calles de Garrido

Renovacion tuberias calle Rio Agadones de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha renovado cerca de 400 metros de tuberías de la red de abastecimiento de agua para prevenir las roturas y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos en el barrio Garrido, en concreto en la calle Río Agadones y en el paseo de los Madroños, en el tramo comprendido entre la avenida de los Cipreses y los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

Estas obras forman parte del nuevo bulevar que el Ayuntamiento construye en el paseo de los Madroños para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, así como ampliar las zonas verdes y las plazas de estacionamiento para vehículos junto a comercios locales.

Estos trabajos están cofinanciados por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Al mismo tiempo, se encuentran en proceso de licitación las obras de otros proyectos de renovación de 1.911 metros de tuberías de 19 calles de los barrios Pizarrales, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

En concreto, se trata de la Plaza de San Román y las calles Lucero, Huertas, Hortaleza, Escoto, Monte Olivete, Mártires, Huertas de la Santísima Trinidad, Cerca y el Corralillo de Santo Tomás, la Plaza de la Enseñanza y las calles Afiladores, Levante, Hilanderas, Antonio García Boiza, Carteros, Bachiller Trapaza, General Espartero y Panaderos.

Los trabajos supondrán también la renovación de acometidas domiciliarias, la instalación de bocas de riego e hidrantes contraincendios, así como ventosas, pozos de limpia y desagüe cuando resulte necesario.