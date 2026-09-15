Ayuntamiento de Segovia adjudica por 1,37 millones las obras de digitalización y mejora de la presa de Puente Alta

Presa de Puente Alta. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha adjudicado las obras de mejora de la eficiencia, digitalización y gobierno de desagüe y auscultación de la Presa de Puente Alta, situada en la entidad local menor de Revenga por un importe de 1.375.033,18 euros, IVA incluido.

El contrato se incluye dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Segovia y ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La financiación europea cubrirá el 60 por ciento del coste total de la actuación, y el Consistorio segoviano asumirá el 40 por ciento restante.

Las obras adjudicadas son para actualizar los sistemas de control y gestión de la Presa de Puente Alta en los órganos de desagüe, el sistema de auscultación y las instalaciones asociadas a la infraestructura. La intervención mejorará el seguimiento del funcionamiento de la presa y optimizará la gestión de sus recursos, además de facilitar el mantenimiento mediante sistemas actuales y digitalizados, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El alcance de las obras supera el término municipal de Segovia, ya que la actuación se extiende a otros municipios de la provincia vinculados a la gestión de los recursos hídricos: el proyecto incide también en Palazuelos de Eresma y El Espinar, así como en los municipios que forman parte de la Mancomunidad de la Mujer Muerta: Navas de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros.

En conjunto, el Ayuntamiento estima que la actuación tendrá impacto directo sobre 70.026 habitantes y sobre tres polígonos industriales de Segovia: El Cerro, Hontoria y El Acueducto. La inversión permitirá reforzar una infraestructura con papel relevante en la gestión del agua.

Las obras de Puente Alta se desarrollan en el Plan de Actuación Integrado 'Segovia Viva y Habitada', vinculado a la Agenda Urbana Segovia 2030. El programa cuenta con 6,9 millones de euros de financiación europea FEDER-EDIL para ejecutar 13 proyectos hasta 2029, orientados a impulsar la transformación urbana de la ciudad.

El PAI concentra sus actuaciones en la innovación, la reducción de emisiones y la cultura, e incluye inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la digitalización, los servicios públicos y la puesta en valor del patrimonio.

Entre los proyectos financiados están, además de la actuación en Puente Alta, la nueva iluminación artística del Acueducto y otras iniciativas orientadas a avanzar en el modelo de ciudad definido por la Agenda Urbana Segovia 2030.