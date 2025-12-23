El Ayuntamiento de Segovia aprueba conceder el título de 'Hijo Predilecto' al hostelero José María Ruiz

El Pleno municipal de Segovia aprueba conceder el título de 'Hijo Predilecto' al hostelero José María Ruiz - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último pleno ordinario de 2025 del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado, entre otros asuntos, el expediente para la concesión del título de 'Hijo Predilecto' al hostelero José María Ruiz (Restaurante José María), con la unanimidad de todos los grupos municipales.

El alcalde, José Mazarías ha definido el reconocimiento como "justo y merecido, y compartido por toda la ciudadanía, como premio a una trayectoria ejemplar marcada por el esfuerzo, el trabajo constante y la cercanía".

Según el alcalde, esta cercanía le ha valido "el respeto de segovianos y visitantes, convirtiéndolo en uno de los mejores embajadores de Segovia".

Mazarías ha destacado también el carácter emprendedor e innovador del hostelero (propietario de restaurantes, hotel y bodegas, la afamada Pago de Carraovejas), así como el compromiso y amor por la ciudad.

En la sesión plenaria también se ha aprobado el Reglamento de Objetos Perdidos, que define los procedimientos, aporta seguridad jurídica y transparencia y normaliza y regula una situación que hasta ahora carecía de marco normativo, por lo que se facilita el trabajo municipal y la atención a la ciudadanía.

También ha salido adelante, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos, la declaración de caducidad del procedimiento de venta forzosa del inmueble situado en la plaza Mayor, número 5, el antiguo hotel Victoria.

Además, tras aprobarse la urgencia del asunto, el pleno ha respaldado por unanimidad la participación del Ayuntamiento en la mercantil 'Segovia Intermodal', entidad que gestionará el desarrollo del proyecto de polígono industrial en La Costanilla, con la inclusión del Puerto Seco.

El orden del día incluía también la declaración institucional de apoyo a la candidatura del Nuevo Mester de Juglaría al Premio Castilla y León de las Artes, promovida por la Asociación Pluralismo y Convivencia.

El grupo Ciudadanos ha solicitado la modificación del Reglamento del Servicio de Auto-Taxi; la moción presentada por IU planteaba la adopción de medidas de seguridad y mejora de la visibilidad en la carretera de Villacastín; la defendida por el grupo municipal Vox está orientada a la evaluación, publicación y seguimiento del grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios; y la moción del PSOE, centrada en la mejora de las instalaciones deportivas y la seguridad educativa en el CEIP Fray Juan de la Cruz.