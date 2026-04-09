El Ayuntamiento de Segovia cubre 228 de las 545 plazas de funcionarios desde 2023

El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en su Junta de Gobierno semanal nuevas convocatorias de plazas profesionales municipales, con lo que alcanzará las 228 plazas de funcionarios cubiertas de un total de 545 de las contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal.

Así lo ha expresado tras la Junta de Gobierno el alcalde de Segovia, José Mazarías, quien ha destacado el avance en la renovación y consolidación de la plantilla del Ayuntamiento, la situación del bloqueo presupuestario y la aprobación de dos nuevos proyectos de edificación en la calle San Francisco.

Respecto al personal, Mazarías ha subrayado que desde el inicio de su mandato el equipo de gobierno ha impulsado de forma sostenida la convocatoria de plazas, con el objetivo de cubrir vacantes, estabilizar a trabajadores que llevaban años en situación provisional y generar nuevas oportunidades de empleo.

Según el alcalde, desde 2023 se han cubierto un total de 228 plazas sobre una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) compuesta por 545. El desglose es de 74 plazas por oposición libre en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024; 42 por promoción interna en ese mismo periodo; 31 por oposición libre en 2025; nueve por promoción interna en 2025 y 72 a través del proceso de estabilización.

Este último proceso, ha explicado Mazarías, ha permitido regularizar la situación de empleados municipales que llevaban entre 25 y 30 años trabajando para el Ayuntamiento en condiciones de interinidad.

Esta misma semana, ocho empleadas han sido nombradas funcionarias de carrera en la categoría de Administración General tras superar su proceso selectivo por promoción interna y tomarán posesión de sus plazas el próximo 15 de abril. El día 20, ha añadido el alcalde, lo harán dos operarios de albañilería que también han superado su oposición.

En cuanto a las convocatorias en marcha, el alcalde ha señalado que el pasado 7 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de diez plazas de Administración y otras dos de operarios, éstas por promoción interna. El día 8 de abril se publicó, ademas, la convocatoria de una plaza de técnico de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad, junto con la creación de una bolsa de trabajo para distintos perfiles.

Mazarías ha reconocido que el proceso avanza más despacio de lo que le gustaría, pero ha defendido que los resultados son "objetivamente constatables" y ha agradecido expresamente el trabajo del área de Personal del Ayuntamiento. El primer edil ha apuntado que siguen pendientes algunas plazas bloqueadas por la imposibilidad de modificar la RPT sin aprobación presupuestaria como la de ingeniero de Parques y Jardines, la de telefonistas o la de arqueólogo municipal.

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a los proyectos básicos de dos promociones en la calle San Francisco, sobre un solar que lleva varios años a la espera de desarrollo, concretamente el espacio vecino a la Casa del Sello. El primer proyecto es para la construcción de 15 viviendas y el segundo de seis y un local comercial.

Mazarías ha recordado que el proyecto de urbanización del solar fue aprobado en junio de 2024 y que el edificio que existía anteriormente en ese espacio fue demolido en mayo de 2021, por lo que los propietarios han aguardado años hasta poder iniciar la edificación. La aprobación de estos proyectos básicos abre ya la puerta a solicitar las correspondientes licencias de construcción.

Sobre la situación política en torno a los presupuestos municipales, el alcalde ha cargado contra lo que él denomina "la banda del NO", en referencia al conjunto de los grupos de la oposición -PSOE, IU, Segovia en Marcha, Ciudadanos y Vox- a los que acusa de bloquear de forma sistemática los proyectos del equipo de gobierno.

En particular, ha señalado al PSOE como cabeza de esa posición contraria y ha calificado de "incoherente" que ese grupo rechace el anexo de inversiones ligado a un préstamo cuando, según ha argumentado, alguno de los proyectos incluidos en ese anexo sí recibió en su día el voto favorable de ese partido.

El anexo, ha explicado, recoge 34 proyectos financiados con un único préstamo, entre los que figura la compra de un camión escala para el parque de bomberos, dado que el actual vehículo tiene 32 años de antigüedad y presenta cada vez más dificultades de mantenimiento. La nueva compra es una inversión de 1,28 millones de euros.

Mazarías ha insistido en que el equipo de gobierno mantiene abiertas las negociaciones y ha pedido a los grupos de la oposición que trasladen propuestas concretas. En este aspecto, ha destacado que se ha reunido ya con la portavoz socialista y el representante de Segovia en Marcha y que tiene ya cita cerrada con el grupo de IU, pero que no encuentra explicación a la negativa de Ciudadanos y Vox para fijar una reunión.

La Junta de Gobierno ha abordado también otros asuntos, entre ellos la aprobación de facturas y certificaciones por un importe total de 284.590 euros; el visto bueno a una certificación de obra de 29.879 euros correspondiente a trabajos de sostenibilidad turística financiados con fondos europeos; la cesión de la sala Julios Michel a la Asociación Forever Change Segovia para la celebración de un concierto y la convocatoria de subvenciones deportivas por un importe de 325.000 euros para clubes y deportistas individuales del municipio durante la temporada 2025-2026.

Respecto a este último anuncio, cuya aprobación por parte de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes se había producido minutos antes del inicio de la comparecencia del alcalde, Mazarías ha destacado que con esta nueva gestión se podrán organizar "de forma coherente" todas las subvenciones a entidades deportivas y deportistas en particular, con el criterio de competencia competitiva y con un plan estratégico único.