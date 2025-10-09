El Ayuntamiento de Segovia destina 110.000 euros a 34 proyectos de entidades sociales

SEGOVIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la concesión de subvenciones por importe global de 110.000 euros a 34 proyectos de entidades sociales con actividad en la ciudad.

La concejal de Igualdad y Servicios Sociales, Azucena Suárez, ha anunciado la aprobación de esta partida "que cumple la promesa de aumento respecto al presupuesto inicial al llegar al gobierno municipal, que era de 90.000 euros", y que prorrateada significa una ayuda media de "entre 3.000 y 4.000 euros por entidad". No obstante, Suárez ha citado algún caso, como el de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, "que recibirá el 100 por cien de su petición, que alcanza los 2.550 euros".

La concejal ha lamentado el caso de las dos entidades que han quedado fuera de la subvención. Por un lado, 'Segovia Sin Gluten', que no la podrá recibir "por hacer la petición fuera de plazo", y por otra, la Asociación María Inmaculada, que se ha retirado de la convocatoria de forma voluntaria, al no poder desarrollar el proyecto original solicitado.

Suárez ha destacado que este año hay "cutro propuestas menos que en 2024, con 10.000 euros totales más", y ha resaltado que la concesión, "como no podía ser de otra forma, se ha hecho con una valoración por parte de los técnicos del Área, con criterios objetivos.

Para Almudena Suárez, es gratificante que los proyectos solicitados y que recibirán las subvenciones muestran "el aumento de sensibilidad social en Segovia, con interés en igualdad, empoderamiento femenino y ciudado de la salud".

La concejal ha valorado también la aprobación en la última Junta de Gobierno de una nueva revisión de alquiler de vivienda social municipal, que en el último caso revisado ha aumentado a un alquierl mensual de 181,74 euros.

Almudena Suárez ha recordado que la revisión de estas viviendas de alquiler social se realiza "de forma individual y personalizada" y que estas revisiones no consisten sólo en "una revisión del alquiler de la vivienda", sino en un estudio completo de las circunstancias de la persona o familia que disfruta de ese alquiler, donde se revisa el expediente de cada caso, las circunstancias sociales de las personas, su situación laboral, estado personal, si está dentro de un colectivo vulnerable y cualquier condición "que hace que cada usuario requiera su tiempo".

La concejal de Servicios Sociales ha cifrado en un 62 por ciento, a fecha actual, el estado de la revisión de todos los expedientes de alquileres sociales y ha valorado como que "el proceso no va a cuentagotas, al contrario: en nueve meses es un buen ritmo de estudio de los expedientes".

Según Suárez, "el Programa de Vivienda está haciendo un buen trabajo y se abandona así el 'programa de realojo', que tuvo mucha literatura y poca ejecución", en referencia a la política de alquiler social que se hacía antes de la llegada del nuevo equipo de gobierno municipal.