El Ayuntamiento de Segovia destina 325.000 euros en ayudas al deporte, la cifra "más alta de la historia"

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia destinará este año un total de 325.000 euros en ayudas y subvenciones a entidades, clubes y deportistas, un "récord" con la cifra "más alta de la historia" destinada al deporte segoviano, que mantiene "el progresivo incremento" que ha aplicado el Gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

En este marco, las subvenciones correspondientes a la temporada 2024-2025 han alcanzado los 225.000 euros, con un aumento del 10 por ciento respecto a la temporada 2022-2023, cuando la partida fue de 199.332 euros, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, las ayudas para la realización de actividades deportivas durante 2025, dirigidas a clubes, entidades y deporte base, han ascendido a 70.000 euros y se ha mantenido la subida del 16 por ciento aplicada en la convocatoria anterior, mientras que las ayudas individuales para el mismo periodo alcanzan los 30.000 euros. Todas las subvenciones se resolverán y abonarán antes del 31 de diciembre, de acuerdo con las bases y ordenanzas reguladoras.

Además, el trabajo del IMD en los últimos dos años en la actualización y mejora de la estructura de las ayudas, ha derivado en la inclusión de mecanismos de baremación y la creación de una ordenanza específica, lo que ha incrementado la transparencia y las cuantías otorgadas.

Asimismo, estas modificaciones permitirán que, a partir de 2026, las convocatorias se realicen en febrero y la resolución se complete en el primer semestre del año.

Durante la misma reunión, se han aprobado también la renovación de los convenios con las fundaciones Eusebio Sacristán y Real Madrid para el desarrollo, respectivamente, de la Escuela de Deporte Inclusivo en Castilla y León y de la Escuela Sociodeportiva de Fútbol en la temporada 2025-2026.

En paralelo, las actuaciones de mejora de las instalaciones y material de las pistas de atletismo Antonio Prieto se encuentran en su fase final. Entre ellas han destacado la instalación de un nuevo sistema de control de accesos, con una inversión de 10.443,51 euros y formación del personal, así como la renovación de la colchoneta de salto de altura y pértiga y el montaje de la jaula de lanzamientos.

Estas obras, que requieren trabajos de obra civil, supondrán una inversión superior a 125.000 euros y se prevé que finalicen antes de que concluya el año.