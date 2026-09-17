El Ayuntamiento de Segovia destina 624.000 euros al Plan de Asfaltado 2026 para realizar una treintena de intervenciones

SEGOVIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha el proceso de contratación del Plan de Asfaltado correspondiente al año 2026, que supondrá una inversión de 623.803,49 euros y contempla una treintena de actuaciones en distintas zonas del municipio, incluidos los barrios incorporados, la entidad local menor de Revenga y el polígono industrial de Hontoria.

La ejecución del plan se ha dividido en tres lotes que contemplan el asfaltado de distintos viales de la ciudad, con una inversión de 350.000 euros.

El segundo lote está dotado con 31.855,66 euros para el acondicionamiento de distintas calles, viales y zonas de Segovia y de los barrios incorporados que actualmente carecen de pavimento.

Por su parte, el lote tres, con una inversión de 241.947,84 euros, incluye el asfaltado de diversas calles del polígono industrial de Hontoria y de la entidad local menor de Revenga.

El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado y las empresas adjudicatarias dispondrán inicialmente de un plazo de dos meses para completar las obras.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas una vez que se publique el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, algo que se producirá de manera inmediata.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, ha explicado que el objetivo general de este plan es reparar vías deterioradas por años de abandono, por el uso derivado de un tráfico intenso o por su propio envejecimiento.

"Queremos, además, mantener nuestra atención en la puesta al día de los polígonos industriales y en la mejora de espacios que todavía hoy son de tierra", ha señalado.

El alcalde ha subrayado que se trata de "una tarea ingente", dado el elevado número de vías que necesitan este tipo de actuaciones, pero ha asegurado que el Consistorio trabajará para mejorar la red viaria de nuestra ciudad, una necesidad para Segovia y una prioridad para este equipo de Gobierno.

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