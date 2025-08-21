El Ayuntamiento de Segovia destina una ayuda directa de 25.000 euros para el mantenimiento del Centro de Alzheimer

SEGOVIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la concesión de una ayuda directa de 25.000 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), para los gastos de mantenimiento del centro de atención especializada para personas con Alzheimer y otras demencias de Nueva Segovia.

Para el equipo de Gobierno, el Centro AFA es un recurso de utilidad pública e interés general que justifica la concesión de esta subvención finalista, destinada al pago de los gastos ordinarios de funcionamiento de la instalación como el pago de seguros, mantenimiento de sistemas de alarma y telecomunicaciones, suministros eléctricos y de calefacción o limpieza, entre otros.

Tras la aprobación por la Junta de Gobierno se liberará de manera inmediata el 60 por ciento de la ayuda, 15.000 euros, quedando pendiente un segundo pago del 40 por ciento, 10.000 euros.

ACCESIBILIDAD

En la misma reunión ordinaria semanal de la Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno a la firma del convenio para el uso público del ascensor del Centro Comercial Almuzara, actual solución mecánica que comunica la calle Real con el paseo del Salón, y que facilita la accesibilidad entre ambas vías públicas, en respuesta a una demanda vecinal y de personas con movilidad reducida.

El convenio prevé un horario del remonte con uso entre las 8.30 y las 21.00 horas, de lunes a sábado, entre septiembre y junio; en los meses de julio y agosto el horario será de 9.00 a 21.30. Los domingos y festivos, el horario de uso será entre las 12.00 y las 21.30.

El horario es susceptible de ampliaciones en momentos puntuales, por la celebración de actividades de carácter extraordinario como ferias, festejos u otros.

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno local de esta semana han sido la concesión de una licencia para construir dos viviendas en Valdevilla; la convocatoria de subvenciones para la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y de certificaciones de eficiencia energética de edificaciones por un importe total máximo de 150.000 euros en total (las ayudas pueden variar desde los 500 euros para viviendas unifamiliares a 3.200 euros para bloques de más de 20 viviendas).

También se ha aprobado la firma de varios convenios de colaboración: con el IES Andrés laguna para la una nueva edición de la muestra de Teatro Independiente, por 2.500 euros; con la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce para sus actividades del presente ejercicio, por 18.420 euros; y con la organización de la feria gastronómica 'Caravana de alimentos de Segovia' del 27 de septiembre; así como la prórroga del convenio con la UNED.