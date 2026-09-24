El Ayuntamiento de Segovia emitirá 10.000 tarjetas monedero y destina 300.000 euros a la II edición de Impulsa Comercio

La presidenta de la Cámara, María José Tapia (izda); el alcalde Mazarías y la concejal de Comercio, Berta Migueláñez. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia emitirá 10.000 tarjetas monedero en la segunda edición de 'Tarjeta Impulsa Comercio segovia 2026', campaña dotada con 300.000 euros destinados a fomentar el consumo en los comercios locales.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado que "el comercio de proximidad constituye uno de los principales motores económicos y sociales de la ciudad", durante la presentación de la tarjeta, que ha hecho junto a la presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, y la concejal de Comercio, Berta Migueláñez.

"El comercio de proximidad es mucho más que una actividad económica: es uno de los elementos que dan vida a nuestros barrios, genera empleo estable, refuerza la cohesión social y contribuye a construir una ciudad más atractiva y sostenible", ha señalado Mazarías.

El alcalde ha recordado el éxito de las campañas desarrolladas en años anteriores para incrementar las ventas en los establecimientos locales, según "han trasladado de forma reiterada los representantes del sector en las distintas reuniones de la Mesa de Comercio".

Precisamente en este foro se ha consensuado que la campaña de tarjetas se desarrolle este año fuera del periodo del 'Black Friday', una de las 3 novedades de la campaña, junto al incremento del número de tarjetas físicas disponibles y a su distribución en distintos puntos de los barrios de la ciudad. De los 300.000 euros invertidos, 250.000 se destinan de forma directa a las tarjetas monedero.

El programa contará de nuevo con la colaboración de la Cámara de Comercio de Segovia, que asumirá la gestión de las adhesiones de los establecimientos, la atención a la ciudadanía, la emisión de las tarjetas, la gestión de la plataforma tecnológica y el seguimiento técnico del programa.

"Esta iniciativa va a dinamizar de forma muy importante el consumo en los comercios de proximidad del municipio de Segovia y, por tanto, es un proyecto que encaja perfectamente en nuestra vocación de servicio a las empresas", ha afirmado María José Tapia.

El programa permitirá la emisión de 10.000 Tarjetas Impulsa Comercio Segovia 2026, distribuidas en 3.000 tarjetas físicas y 7.000 tarjetas virtuales. Cada tarjeta tendrá un valor nominal de 50 euros, de los que 25 euros serán aportados por el Ayuntamiento y otros 25 euros por la persona beneficiaria, un sistema que permitirá que la aportación municipal de 250.000 euros genere un volumen mínimo de consumo de 500.000 euros en los establecimientos adheridos.

A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE

Las tarjetas podrán adquirirse a partir del 19 de octubre, y el periodo de compras en los comercios participantes abarcará del 27 de octubre al 23 de noviembre. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema de venta presencial dirigido a las personas mayores de 65 años, para quienes ha reservado 2.500 tarjetas físicas adquiribles entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, en horario de 8.30 a 14.30 horas, mediante tarjeta bancaria, ya que no se aceptará efectivo. Los puntos de venta habilitados serán el Centro Cívico 'Jesús Mazariegos', el Centro Cívico del Barrio de Nueva Segovia, el Centro Cívico de San José y el CEAS Centro, en la avenida del Acueducto.

Además, otras 500 tarjetas físicas reservadas para la población general, junto con las que pudieran quedar disponibles, podrán adquirirse en la sede de la Cámara de Comercio desde el 6 de noviembre y hasta agotar existencias, con el 23 de noviembre como fecha límite.

Los establecimientos interesados en participar en la campaña podrán formalizar su adhesión entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre, siempre que estén incluidos en los epígrafes de actividad previstos en la convocatoria municipal.

El directorio de comercios adheridos se publicará en la página web del programa, impulsacomerciosegovia.es, para que la ciudadanía pueda identificar los negocios participantes. El plazo de presentación de reclamaciones quedará abierto entre el 24 de noviembre y el 18 de diciembre.