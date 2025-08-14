Ayuntamiento de Segovia expone los carteles de eventos culturales de todo el pasado año en 'Un año en carteles'

SEGOVIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ha inaugurado la exposición 'Un año en carteles' que recopila los diseños gráficos realizados a lo largo del último año para difundir los eventos culturales del municipio.

Según el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, cada cartel ha cumplido su función informativa, pero también ha sido "una pieza de creación artística en sí misma".

El color, la tipografía, las imágenes y los mensajes han servido para anunciar todo tipo de eventos culturales: festivales, campañas de lectura, festejos populares, actividades de calle, teatro y muchas otras iniciativas de la agenda cultural local.

Los carteles han sido diseñados por "prestigiosos" profesionales del diseño gráfico, con Álvaro Pérez Fajardo (cartel de la festividad de San Frutos), Fernando Vicente (cartel del Festival de Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil, Felij), el segoviano Álvaro Fraile (cartel de la Noche de Luna Llena), además de los creados por la Concejalía de Cultura para la Primavera Teatral, el Festival de Narradores Orales y el Día del Libro.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre en el horario habitual de apertura de la Casa de la Lectura/Biblioteca Municipal.