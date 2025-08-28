El Ayuntamiento de Segovia firma cuatro convenios con entidades culturales, con 100.000 euros para Titirimundi

La directora del Patronado de la Fundación Titirimundi, Marian Palma, y el concejal de Cultura, Juan cArlos Monroy, durante la firma del convenio con el alcalde de Segovia, José Mazarías. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha suscrito cuatro convenios de colaboración con asociaciones y entidades culturales de la ciudad para el apoyo económico a las actividades que estas organizaciones promueven a lo largo del año, donde destaca la ayuda de 100.000 euros a la Fundación Titirimundi, para la organización del 40 Festival Internacional de Títeres de Segovia.

Las cuatro entidades beneficiadas son la Asociación de Periodistas de Segovia, el IES Andrés Laguna, la Asociación Paladio Arte y la citada Fundación Titirimundi.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López, ha firmado un convenio dotado con 15.000 euros para apoyar el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que reconoce la labor de corresponsales y enviados especiales españoles en el extranjero.

El convenio con el IES Andrés Laguna es para la celebración de la XLVI Muestra de Teatro Independiente Andrés Laguna, apoyada con 2.500 euros. El documento ha sido firmado por el director del centro, Juan Solórzano.

En el compromiso con la Asociación Paladio Arte, dedicada a la inclusión a través de la cultura y el arte, el respalda las actividades en el Centro Especial de Empleo, la compañía y escuela de teatro, los talleres impartidos por personas con diversidad funcional y el XVI Festival Internacional Paladio Arte. La presidenta de la asociación, Marta Cantero, ha firmado junto al alcalde.

Por último, se ha rubricado el acuerdo con la Fundación Titirimundi para la organización del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, que el próximo año cumplirá su cuadragésima edición. El convenio contempla una dotación económica de 100.000 euros y ha sido firmado por la directora del Patronato de la Fundación, Marian Palma.

En las firmas con las cuatro entidades ha estado presente el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy.