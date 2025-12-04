Ayuntamiento de Segovia izará una gran bandera nacional en un acto de carácter cívico-militar el 20 de diciembre

El concejal de Hacienda y portavoz municipal, José Luis Horcajo. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Segovia izará el 20 de diciembre una bandera nacional de 50 metros cuadrados de extensión en el mástil recién instalado en el parterre central de la glorieta Victoriano Hernando Palacios, en un acto cívico-militar, tras el que quedará izada de forma permanente.

"Es un sitio simbólico, entre la Guardia Civil, el Pcmasa (antigua Base Mixta), y la entrada desde Madrid", ha explicado el concejal portavoz del equipo de Gobierno, José Luis Horcajo.

El concejal ha añadido que el izado lo efectuarán, previsiblemente, miembros de la sociedad civil de la ciudad, y que el acto dependerá, no obstante, de las circunstancias climatológicas.

El anuncio se ha hecho en la rueda de prensa semanal habitual tras la Junta de Gobierno, y en la misma comparecencia, Horcajo ha anunciado otra fecha relevante, la del 10 de diciembre, cuando se presentará el Plan Territorial de Fomento Industrial (PTFI).

"Para la presentación del PTFI vendrá a Segovia el presidente regional Fernández Mañueco", ha expuesto el portavoz municipal, "y se conocerá el Plan, que contempla el área de La Costanilla como zona industrial de Segovia, dentro de la que se ubicará el Puerto Seco, lo que permite que esté todo el desarrollo industrial centrado, sin necesidad de desvío de la vía de tren que conlleva el transporte de mercancías del Puerto Seco".

Otro aspecto que ha señalado Horcajo ha sido la preocupación del consistorio respecto al proyecto de módulo cubierto de atletismo.

"El alcalde y varios concejales hemos tenido reuniones con el Consejo Superior de Deportes, donde se ha fijado finales de noviembre para constituir una comisión que gestione a tres partes - Ayuntamiento, Junta y CSD - el inicio del proyecto, pero desde el Consejo no hemos tenido noticias para organizar la comisión. Esperamos que nos puedan explicar el motivo del retraso y poder iniciar cuanto antes un proyecto del que ya está su redacción y que sólo necesita la financiación para ponerse en marcha", ha añadido.

Sobre las críticas vertidas en la víspera por la portavoz del grupo socialista, respecto a que el presupuesto municipal de inversiones de 2025 está apenas ejecutado en un 21 por ciento, José Luis Horcajo ha defendido la gestión 'popular' y ha explicado que actualmente ya se han ejecutado más de 4,5 millones, con otros más de 460.000 euros aprobados en la Junta de Gobierno de esta misma mañana.

"Los números permiten todas las trampas, pero dicen la verdad: es pronto para afirmar la cantidad exacta de inversiones ejecutadas y las inversiones no han de ser ejecutadas en una sola anualidad, sino en varias. Tenemos capítulos donde hay niveles de ejecución cercanos al 90 por ciento y grandes obras, como el Plan de Asfaltado, que se están realizando ahora, con 1 millón de euros de inversión", ha razonado el concejal.

También ha negado que haya riesgo de pérdida de proyectos de fondos europeos desde el momento que gran parte del retraso de los los mismos está provocado por la entidad que los concede. "La Fundación Biodiversidad, no sólo a nuestro ayuntamiento, sino a muchos otros en toda España, ha concedido los fondos con 6 meses de retraso. La propia fundación provocó el inicio tardío de las obras y sería muy extraño que ahora, por un mes de retraso respecto a fin de año, reclame los plazos", ha valorado Horcajo.

También se ha referido a la crítica hecha por los socialistas sobre la recaudación de más de 1.100.000 euros por encima del coste del servicio de recogida de residuos. En este sentido, ha señalado que tanto el PSOE como el resto de grupos votaron en contra de la propuesta del equipo de Gobierno para reducir las tasas.

"Se negoció con vecinos, comerciantes y con todos los grupos y los socialistas votaron en contra de lo que habían aprobado en las negociaciones", ha explicado el portavoz, que ha añadido que "ahora tienen una segunda oportunidad, con la votación de los presupuestos, para ver si votan a favor de la reducción".

IMPUESTA POR EL GOBIERNO

Según el concejal, la tasa de recogida de residuos fue impuesta por el Gobierno de España con una norma que obliga a todos los ayuntamientos de la nación a cobrar esa tasa, sin indicaciones, herramientas o criterios claros de cómo aplicar la tasa.

"Estamos estudiando criterios para la aplicación de la tasa en próximos años, aunque no hay ninguno que sea perfecto, pero el Gobierno lo que ha hecho a todos los ayuntamientos de España es obligar a cobrar la tasa sin dar una herramienta de cómo hacerlo, 'allá te las apañes', es la instrucción del Gobierno", ha sentenciado el portavoz 'popular' municipal.

En otras asuntos del orden del día de la Junta de Gobierno se han aprobado pagos parciales de subvenciones a varias asociaciones locales, para sus programas de fiestas y la transferencia de fondos de 'pequeños sacos de financiación' que se han podido derivar a Asistencia Social.