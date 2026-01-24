El Ayuntamiento de Segovia mantiene el dispositivo de seguridad y limpieza viaria por el temporal

SEGOVIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia mantiene el dispositivo de seguridad y limpieza de calles puesto en marcha durante las primeras horas de la noche del pasado viernes en las que se inició un episodio de intensas nevadas provocadas por la borrasca Íngrid.

Un operativo de unas 50 personas de la empresa concesionaria de limpieza diaria FCC, apoyados por bomberos de Segovia y voluntarios de Protección Civil, además de la Policía Local, iniciaron en ese momento las tareas de limpieza y esparcimiento de sal para garantizar la vialidad en las carreteras y aceras de toda la ciudad y sus barrios incorporados, donde se han producido acumulaciones en torno a los 5 centímetros de nieve.

De acuerdo con el plan preestablecido, los primeros trabajos se centraron en la limpieza de las vías principales, accesos al hospital y centros sanitarios y recorridos de los autobuses urbanos, manteniéndose en todo momento el servicio en todas las líneas en funcionamiento, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El trabajo de los operarios, empleados municipales y voluntarios de Protección Civil, unido al hecho de que las condiciones de temperatura han impedido que se congelara la nieve, han permitido que a lo largo de la mañana de este sábado se completará el trabajo para que la práctica totalidad de los viarios segovianos permanezca limpio y sin acumulaciones de nieve.

A pesar de la mejora de las condiciones, los servicios municipales se mantienen atentos a cualquier incidencia, mientras que desde el Ayuntamiento de Segovia se sigue recomendando prudencia a la hora de transitar por las calles y carreteras, y evitar, además, circular cerca de las fachadas y bajo los aleros de las viviendas, así como o en zonas arboladas donde se haya acumulado gran cantidad de nieve.