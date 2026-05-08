El Ayuntamiento de Segovia mejora caminos e instala mobiliario y alumbrado en la Alamedilla del Conejo por 45.000 euros

Alamedilla del Conejo, en Segovia, con nuevo mobiliario. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha llevado a cabo recientemente una actuación de mejora y recuperación de la Alamedilla del Conejo, en el barrio de San Lorenzo, con una inversión de 44.833,91 euros que se han destinado a acondicionar caminos e instalar nuevo mobiliario y alumbrado.

Esta intervención responde a una demanda histórica de los vecinos y se enmarca dentro de la línea de trabajo municipal destinada a recuperar espacios degradados para el disfrute de los ciudadanos, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La Alamedilla del Conejo es un entorno muy utilizado tanto por los vecinos de San Lorenzo como por numerosos segovianos que pasean habitualmente por esta zona, por lo que el objetivo ha sido convertir este espacio en un lugar "más agradable, accesible y funcional".

Las actuaciones han consistido, fundamentalmente, en la incorporación de nuevo mobiliario urbano, con la instalación de farolas, papeleras, bancos y mesas urbanas para mejorar los servicios disponibles en la zona y favorecer su uso como espacio de "encuentro y convivencia".

Además, se ha llevado a cabo la adecuación del camino perimetral mediante el perfilado del terreno y la eliminación de irregularidades, con la incorporaciónd e una capa superficial de jabre que ha permitido disponer de una superficie más homogénea y transitable, siempre con respeto al entorno.

Asimismo, los nuevos bancos que se han instalado, tanto en el recorrido como junto a la acera de Vía Roma, son de polímero imitación madera, y complementan los bancos de piedra ya existentes.

Por otra parte, se han colocado dos mesas de picnic y una mesa de juegos en los claros existentes entre los árboles para evitar molestias derivadas de la caída de hojas o excrementos de aves, y se han instalado papeleras de fundición con anclaje mecánico al suelo y sistema antivandálico.

La actuación se ha completado con una nueva línea de alumbrado público desde la farola de fundición situada al inicio de las escaleras que conectan con la calle San Gabriel, para reforzar la seguridad y la comodidad de quienes utilizan este espacio.