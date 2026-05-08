Ayuntamiento de Segovia organiza una 'quedada nocturna' para escuchar el canto del autillo europeo

Cartel de la iniciativa. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia organiza este sábado, 9 de mayo, una nueva edición del proyecto de ciencia ciudadana 'Segovia suena Autillo'.

Esta iniciativa tiene como objetivo elaborar un mapa sonoro de distribución del autillo europeo en la ciudad, acercar a la ciudadanía el conocimiento de esta rapaz nocturna y realizar un seguimiento de su población para investigar las causas de su declive y promover medidas de recuperación y conservación, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Para ello, el Ayuntamiento anima a los vecinos a participar desde sus ventanas, balcones o terrazas mañana a las 23.00 horas. Durante cuatro minutos deberán escuchar atentamente para detectar el canto de esta ave urbana.

Se trata de un sonido aflautado, un característico "tiuuu" repetido regularmente cada aproximadamente dos segundos, similar al sonar de un submarino.

Tanto si se escucha el canto como si no, la participación deberá comunicarse a través del correo electrónico reservas@segoviaeducaenverde.com o mediante las redes sociales Instagram (@segoviaeducaenverde) y Facebook (Segovia Educa en Verde), indicando la calle, el barrio y la zona del municipio desde donde se ha realizado la escucha.

Además, quienes lo deseen podrán grabar vídeos con el sonido y compartirlos en redes sociales con las etiquetas #SegoviaSuenaAutillo y #AutilleandoEnSegovia.

Según los datos de SEO/BirdLife recogidos en el Libro Rojo de las Aves de España 2021, el autillo europeo está catalogado como especie vulnerable y figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Asimismo, el programa de seguimiento Noctua refleja un descenso de su población del 32,4 por ciento entre 2006 y 2018.

El equipo de Segovia Educa en Verde revisará en las próximas semanas toda la información aportada por las personas participantes para elaborar el mapa sonoro definitivo del autillo europeo en la ciudad.