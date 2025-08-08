Ayuntamiento de Segovia pide ayuda al helicóptero de la Junta para sofocar un incendio sobre el Monasterio del Parral

Area quemada, vista desde la muralla de Segovia, con el Monasterio del Parral a la izquierda - EUROPA PRESS

SEGOVIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha solicitado ayuda a la Junta, que ha movilizado su helicóptero antiincendios de la zona, para sofocar un fuego declarado durante la mañana en la zona de pastos y arbolado de la ladera sobre el Monasterio del Parral.

A las 11.30 de la mañana, los bomberos de Segovia han dado por perimetrado y controlado el incendio, que se ha producido en torno a las 9.45 horas en el entorno del barrio incorporado de Zamarramala. En principio ha afectado a tierras de labor y un pequeño bosquete aledaño, pero las llamas no han afectado a una mancha boscosa más densa ladera abajo, junto a los muros de la finca del monasterio.

Aunque en un primer momento se evaluó como un incendio de pequeña magnitud, que podría sofocarse con medios propios, las altas temeperaturas y la sequedad de la vegetación ha hecho que se extendiera con rapidez y, ante el peligro de que saltara a la zona arbolada del valle del Eresma, se ha solicitado la colaboración urgente de los equipos de extinción de la Junta, que han acudido con el helicóptero, un camión y varios efectivos.

Los bomberos de Segovia habían desplazado nueve efectivos, un camión nodriza y otros vehículos de apoyo. Además, también han participado 7 agentes de la Policía Local.

En estos momentos se investigan las causas del fuego y se evalúa la superficie total quemada.