El Ayuntamiento de Segovia realizará una obra integral en Coronel Rexach para aparcamiento de buses turísticos

Archivo - El alcalde de Segovia, José Mazarías, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia tiene prevista una actuación integral en la calle Coronel Rexach, que incluye asfaltado, nueva señalización y estrechamiento de una acera, para habilitar el aparcamiento de autobuses turísticos en el Espacio Intermodal situado en esta vía.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado estas obras en la rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno semanal que se celebra cada jueves, y ha justificado la actuación porque "al acondicionar el Antiguo Regimiento se han visto muchos más trabajos para hacer que los previstos inicialmente", para ordenar el estacionamiento de los autobuses turísticos que visitan la ciudad.

La intervención, según ha detallado el alcalde, incluye mejoras en el firme, con asfaltado de la calle (actualmente tiene firme de adoquinado) y remodelación de las aceras, con una de ellas que necesitará su estrechamiento para permitir el movimiento adecuado de los autobuses.

Además, habrá una nueva señalización, que se amplía a toda la ciudad, que avisará de que éste será el único espacio autorizado para el aparcamiento de los buses turísticos. Por último, el acondicionamiento de la explanada del antiguo regimiento incluye el pintado de las líneas que delimitarán las plazas que ocuparán estos vehículos.

Sobre el asfaltado, Mazarías ha especificado que se trata de cubrir el adoquinado de la calle, por lo que éste seguirá como pavimento en la zona baja de la misma, en la plaza del Alto del León (Universidad). El alcalde ha indicado que el contrato para la ejecución de la obra ya está en licitación.

'IMPULSA COMERCIO'

Por otro lado, el primer edil ha informado del inicio de la nueva campaña de las tarjetas 'Impulsa Comercio', cuyo periodo de adquisición se abre el lunes 19 de octubre. Cada persona mayor de edad y empadronada en Segovia podrá adquirir una tarjeta, con un coste de 25 euros.

En la tarjeta que recibirá hay un fondo de 50 euros para gastar en los comercios adheridos y habrá 7.000 tarjetas virtuales, que se gestionan desde el teléfono móvil, y 3.000 físicas. De estas últimas, 2.500 se han reservado para mayores de 65 años, en consideración a quienes no estén familiarizados con trámites en línea o a través del móvil.

Estas tarjetas físicas podrán adquirirse en los centros cívicos municipales, mientras las que sobren de la venta inicial y las 500 restantes se podrán comprar en la Cámara de Comercio y ya se permitirá, si hay tarjetas suficientes, que una persona pueda adquirir más, tras su compra de la inicial.

Según ha destacado el alcalde, en esta campaña de 2026 se han inscrito 242 comercios locales, 38 más que el año pasado, un dato que, a su juicio, refleja la buena acogida de este modelo de campaña.

Sobre los presupuestos municipales, Mazarías ha asegurado que el Ejecutivo local ya tiene confeccionado el proyecto que quiere presentar y que iniciará "de inmediato" las conversaciones con los grupos para "buscar el mayor apoyo posible".

Además, ha reconocido que la nueva situación en la corporación, con la renuncia a su escaño de concejal de la portavoz de Ciudadanos Segovia, Noemí Otero, y el posible retraso en una nueva incorporación de un nuevo representante de esta lista electoral (actualmente ya han declinado tomar el cargo los números 2,3 y 4 de la lista electoral del 2023), podría permitir su aprobación sin necesidad de acuerdo, pero ha afirmado que prefiere "buscar otras fórmulas".

En todo caso ha asegurado que, independientemente de que se resuelva el nombramiento del concejal sustituto de Otero, "los presupuestos se llevarán a su discusión en noviembre".

RECINTO FERIAL

El alcalde también se ha referido al recinto ferial, que a lo largo de la semana ha sido noticia al recibirse el informe preceptivo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para el proyecto de instalarlo en terrenos del CIDE.

En este sentido, ha lamentado que el Ministerio haya tardado dos años en remitir el informe y ha indicado que, en ese tiempo, el Ayuntamiento "ha enviado 16 cartas al ministro, Óscar Puente, durante cuatro meses sin obtener respuesta". Mazarías ha recordado que el Ayuntamiento presentó los requerimientos que le pidió el Ministerio en octubre de 2025 y que éste aceptó las microsimulaciones y los estudios en septiembre de 2026.

Ante el retraso, que a Mazarías le parece excesivamente sospechoso que haya coincidido con el anuncio de elecciones y que ahora el calendario ya no permita concluir el proyecto inicial en el tiempo previsto, ha planteado ejecutarlo en dos fases, con una primera que consista en el asfaltado y acondicionamiento para que los feriantes puedan instalarse en las ferias de San Juan y San Pedro del 2027. El resto del proyecto se finalizaría en una segunda fase.

Según ha expuesto, las condiciones del Ministerio, expuestas en el informe preceptivo "son factibles de realizar": una ampliación del aparcamiento, el refuerzo del transporte urbano y la creación de carriles segregados, aunque ha mencionado el hecho de que se pide al Ayuntamiento segregar carriles en una vía que es de titularidad estatal.

Otro asunto pendiente en la agenda municipal es la reapertura de la piscina cubierta, para lo que el Ayuntamiento tiene todo preparado para "adjudicar el contrato de forma inmediata", pero falta el informe preceptivo de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que se reclama desde hace casi dos meses.

Además, sobre el abastecimiento de agua, asunto de mayor preocupación en los últimos meses, Mazarías ha informado de que, tras la firma de los dos bandos en los que se levantan las restricciones de agua en toda la ciudad, se mantienen las restricciones de uso en Revenga (entidad que sólo puede recibir el agua de Puente Alta). Así, ha advertido de que ahora mismo sólo se puede confiar en la previsión de lluvias, anunciadas para las próximas semanas, que "alivien la situación".