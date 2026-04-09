Ayuntamiento de Soria abre el plazo para solicitar ayudas a gastos de la vivienda, con una partida de 180.000 euros

SORIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a gastos básicos de vivienda para sufragar cuantías como comunidad, luz o calefacción, dirigidas a personas físicas que sean propietarios o inquilinos de alquiler y que cumplan los requisitos.

La concejal de Acción Social, Ana Romero, ha detallado que la cuantía general son 375 euros por unidad familiar y de hasta 425 para familias numerosas y la partida habilitada por el Consistorio es de 180.000 euros.

El plazo finaliza el 9 de mayo y el pasado año se concedieron 361 ayudas por una cuantía de 136.608 euros.

MÁS AYUDAS.

La concejal de Acción Social, Ana Romero, ha repasado otras líneas de ayudas que siguen abiertas relacionadas con el tercer sector. La primera de ellas, destinada a financiar actividades sociales de entidades del tercer sector, cuenta con una cuantía de 20.000 euros y va destinada a actividades de carácter social en el municipio de Soria para mejorar la calidad de vida de colectivos más vulnerables.

Así, la cuantía va destinada a realizar actividades con personas en riesgo de inclusión, integración de personas vulnerables, personas con discapacidad, inmigración, adicciones o mujeres.

Las actividades para el tercer sector se financian hasta un 80 por ciento hasta un máximo de 1.200 euros. Las ayudas están disponibles desde el 25 de marzo y hasta el 26 de abril.

La segunda ayuda abierta está destinada para personas de movilidad reducida que utilicen taxis en Soria y que no puedan trasladarse en transporte público, para personas de igual o más del 33 por ciento de discapacidad, con ingresos limitados a dos veces en IPREM y empadronados en Soria. La persona usuaria pagará el taxi y guardará las facturas con una cuantía máxima de 150 euros. El plazo se abrió el 21 de marzo y se prolongará hasta el 15 de septiembre.

AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD.

Asimismo, Ana Romero ha apuntado que además están vigentes durante todo el año ayudas de urgente necesidad para cubrir necesidades básicas como el pago del alquiler, medicación o alimentación y que una familia vulnerable no puede afrontar. La cuantía varía en función de la valoración de las personas solicitantes. A lo largo de 2025 se recibieron 249 solicitudes para 449 ayudas concedidas sobre alquiler, alimentación y suministros como principales demandas, por una cuantía de 268.112 euros cofinanciados en el 65 por ciento por la Junta de Castilla y León y al 35 por ciento por el consistorio.

En lo que va de año se han recibido 92 solicitudes y se han concedido 174 ayudas por 86.577 euros. En relación a los convenios con las entidades de servicios sociales, la concejal ha puntualizado que se ha finalizado la fiscalización con las 25 entidades beneficiarias por una cuantía de 260.800 euros.