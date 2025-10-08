El Ayuntamiento de Soria acude a dos convocatorias europeas en materia climática de la mano de Cesefor por 3,6 millones

De izda a dcha, Cadarso, Amato y Martínez presentan los dos nuevos programas europeos solicitados por el Ayuntamiento de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha acudido, de la mano de Cesefor, a dos nuevas convocatorias europeas en materia de energía y cambio climático, que contarán con un presupuesto total de 3,6 millones, dentro del Life Programme.

Se trata del programa Life Ener-Guía Soria, con un presupuesto que ronda los 1,6 millones para simplificar la rehabilitación energética de los edificios, y el Life Climate Shelters, con una dotación cercana a dos millones, para crear estrategias de adaptación al cambio climático.

El alcalde de la capital soriana, Carlos Martínez, junto a los técnicos de proyectos de Cesefor, Melanie Amato, Lola Cadarso y Hamza Brikiha, dado más detalles de estas dos nuevas convocatorias que se resolverán en seis meses.

LIFE ENER-GUÍA SORIA

La primera de ellas, Life Ener-Guía Soria, tiene el objetivo de crear una ventanilla única de la energía que permite a la ciudadanía simplificarlos trámites en la rehabilitación energética en los edificios.

Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1.600.000 del que se solicita cerca de 1.500.000 euros y con el que se espera alcanzar, en el plazo del proyecto tres años, más de 600 viviendas rehabilitadas en 40 comunidades de vecinos.

La actuación pasa por simplificar y centralizar el proceso de renovación energética para los propietarios de viviendas mediante la oferta de un servicio integral que cubra evaluación energética, el diseño técnico, obtención de permisos, selección de profesionales cualificados, supervisión de obras y la gestión financiera del proyecto.

Así, apuesta por fomentar la renovación energética de edificios residenciales privados promoviendo la adopción de soluciones energéticas sostenibles en edificios unifamiliares y multifamiliares, con un enfoque especial en edificios complejos y hogares en situación de vulnerabilidad energética.

También por consolidar un portfolio de soluciones financieras específicas adaptadas al contexto de Soria para facilitar la inversión en renovaciones energéticas por parte de los propietarios de viviendas.

Asimismo, brindar asesoramiento técnico continuo a propietarios y profesionales del sector mediante la oferta de servicios personalizados, incluyendo estudios de viabilidad y soporte en la selección de tecnologías energéticas eficientes y soluciones financieras.

LIFE CLIMATE SHELTERS

El segundo, Life Climate Shelters, da la posibilidad a ciudades medianas de que puedan ser refugio del cambio climático con un diagnóstico de los riesgos de cómo están cambiando las condiciones climáticas y cómo va a afectar a la población en la parte social y económica, tanto en la ciudad de Soria como en Bragança (Portugal) y Salerno (Italia), donde se desarrollará este proyecto piloto.

Así, se crearán estrategias para poder hacer frente a la situación y se probarán ciertas soluciones basadas en la naturaleza tanto en estas tres localidades.

La actuación cuenta con un presupuesto que roza los dos millones y la subvención solicitada es de 1,2 millones, cerca del 60 por ciento, en un proyecto que se desarrollará en tres años.

El objetivo es convertir a las ciudades medianas y pequeñas en territorios referentes en la adaptación al cambio climático haciendo de ellas un refugio climático y laboratorios de innovación para la adaptación al cambio climático generando espacios de confort climático para la población y nuevos espacios de resilencia urbana.

En este sentido, se colocarán sensores para estudiar y ver la mejor solución adaptada a esa zona de estudio en cada una de estas tres ciudades piloto.