Ayuntamiento de Soria adjudica la iluminación de la Navidad por cerca de 300.000 euros y licita el Belén de la plaza May

Antón durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha adjudicado el contrato de iluminación y ornamentación de la ciudad por cerca de 300.000 euros y ha aprobado la licitación del Belén exterior de la Plaza Mayor.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón, ha informado que el contrato de iluminación y ornamentación navideña se ha adjudicado a Iluminaciones Ximénez, por 247.371,43 euros anuales, más IVA, lo que supone 299.319,43 euros con impuestos incluidos.

La empresa, que ya se encargó de la decoración navideña de Soria durante la pasada campaña, continuará prestando el servicio durante las tres próximas navidades.

El Ayuntamiento apuesta por una iluminación ornamental responsable, que combine el atractivo estético y la ambientación de los espacios públicos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

En este sentido, el pliego contempla la incorporación de nuevas tecnologías de menor consumo energético y alto valor estético, principios de economía circular, diseño sostenible, regulación de horarios y garantía del servicio.

La iluminación navideña se plantea, así como un elemento de dinamización de la ciudad durante estas fechas, especialmente en las zonas comerciales y los espacios de encuentro, compatibilizando el atractivo de la decoración con un uso responsable de los recursos.

BELÉN.

En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del Belén exterior de la Plaza Mayor, con un presupuesto base de 56.579,60 euros, que volverá a formar parte de la ambientación navideña del centro de la ciudad. Durante su comparecencia, Javier Antón ha señalado que la previsión municipal es mantener el encendido de la iluminación en torno al puente de diciembre, aunque la fecha concreta se determinará más adelante, una vez se cierre la organización de la campaña.