El Ayuntamiento de Soria y Cesefor optan a fondos europeos con un proyecto para reducir el impacto climático

SORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria como entidad coordinadora y la Fundación Cesefor como socio han presentado conjuntamente la propuesta para reducir el impacto climático titulada 'Stepping Up: Boosting Soria's Climate Resilience for Europe' a la segunda convocatoria del programa europeo Pathways2Resilience (P2R).

La propuesta aplica enfoques de innovación sistémica para codesarrollar la Estrategia de Resiliencia Climática y el Plan de Acción de Soria, refuerza la capacidad local de adaptación y genera modelos transferibles para ciudades europeas de tamaño medio, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Soria.

La convocatoria P2R forma parte de la Misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea. La convocatoria tiene como objetivo apoyar a regiones y comunidades en el desarrollo de estrategias de resiliencia, planes de acción y planes de inversión, combinando apoyo financiero (hasta 210.000 euros) y no financiero (mentoría, formación y acceso a redes europeas).

Este acompañamiento busca acelerar la preparación de territorios frente a los impactos climáticos, promoviendo una transición justa, participativa y coherente con los marcos europeos.

Con esta iniciativa, ambas entidades consolidan el compromiso con la resiliencia urbana y con la alineación de Soria a las agendas climáticas europeas. La segunda convocatoria cerró el pasado 20 de agosto y se seleccionarán 61 nuevos subbeneficiarios para la cartera P2R.

Los seleccionados recibirán apoyos de hasta 210.000 euros, junto con un programa de desarrollo de capacidades sobre los marcos P2R para un total de 18 meses de soporte.

Pathways2Resilience seleccionará a los solicitantes en función de su vulnerabilidad y diversidad para alcanzar una cartera representativa de 100 regiones europeas que trabajan por el clima adaptación en cada uno de sus contextos únicos.