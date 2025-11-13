El Ayuntamiento de Soria y la CHD aprueban un convenio para mejorar el abastecimiento de agua en la capital

SORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han aprobado un convenio para mejorar el abastecimiento de agua en la capital.

El acuerdo se ha dictaminado favorablemente en el Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Soria y se suma al millón de euros anual que se invierte en la red por parte de la empresa mixta.

La CHD financiará íntegramente las obras destinadas a asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Soria desde el azud de Campillo de Buitrago, en el término municipal de Garray.

El presupuesto asciende a 255.605,88 euros, que se imputarán en una única anualidad con cargo al presupuesto de 2026.

La CHD es la entidad responsable de la gestión, explotación y mantenimiento del azud de Campillo de Buitrago, una presa-vertedero de 75 metros de longitud y 7,8 metros de altura sobre el cauce del Duero.

De esta infraestructura parte la conducción de abastecimiento de agua a la ciudad de Soria, formada en su tramo inicial por una tubería metálica de 800 milímetros de diámetro que atraviesa el azud mediante una perforación en el estribo derecho, y continúa hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) municipal.

Desde hace algunos años se ha detectado, bajo la escollera de protección situada en la margen derecha del cauce, hundimientos en el terreno que pueden estar motivados por un flujo de agua procedente de filtraciones en la ladera.

Los estudios técnicos realizados por la CHD apuntan como causa más probable a infiltraciones desde el embalse hacia la ladera derecha aguas arriba del azud, lo que podría en un futuro generar arrastres de material en las inmediaciones de la conducción de abastecimiento.

Por este motivo, y dado que las filtraciones son de origen estructural en la presa, la Confederación Hidrográfica del Duero asume la financiación total de las obras necesarias para garantizar la seguridad y continuidad del suministro.

NUEVA CONDUCCIÓN

La solución técnica acordada consiste en la construcción de un baipás en el tramo afectado, mediante una nueva tubería de fundición dúctil de 800 milímetros de diámetro y una cimentación reforzada que garantice su estabilidad.

El nuevo trazado, de aproximadamente 100 metros lineales, discurrirá por la zona del pie de la ladera, en paralelo a la conducción actual, comenzando aguas abajo del pozo de rotura de carga y finalizando más allá de la zona afectada por las filtraciones.

La ejecución de las obras corresponderá al Ayuntamiento de Soria, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones, mientras que la financiación será asumida por la Confederación Hidrográfica del Duero.

El acuerdo aprobado este jueves contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la CHD y dos del Ayuntamiento de Soria, que velará por la correcta ejecución de las actuaciones.

Con esta intervención se garantiza la seguridad estructural del azud y la estabilidad del suministro de agua potable a la ciudad de Soria y se refuerza la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de gestión hidráulica y mantenimiento de infraestructuras esenciales.