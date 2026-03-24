Ayuntamiento de Soria refuerza la atención turística, amplía horarios y ofrece una visita guiada sobre Semana Santa

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, durante la rueda de prensa de esta mañana. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria aumentará sus recursos turísticos durante los días de Semana Santa, con la reapertura de una segunda oficina de turismo junto al Duero, el refuerzo del punto de atención de Mariano Granados, la ampliación de horarios en la ermita de San Saturio y una "novedosa" visita guiadas.

La concejal de Turismo, Yolanda Santos, ha dado más detalles de estos días especiales donde la ciudad se prepara para "atraer a un gran número de visitantes, ofrecer un buen servicio y posicionar a Soria como referente".

Así, el 27 de marzo reabrirá el Centro de Recepción de Visitantes (Fielato), cerca de las márgenes del Duero, Arcos de San Juan o San Saturio, zonas muy turísticas, lo que supone contar con un segundo punto de atención de visitantes en la ciudad.

En cuanto a la oficina de turismo principal, ubicada en Mariano Granados, reforzará personal del 28 de marzo al 5 de abril y abrirá de forma ininterrumpida de 10.00 a 20.00 horas. En la Semana Santa de 2025 se recibieron a 4.400 visitantes en los puntos de atención turística.

La ermita de San Saturio amplía horarios desde el 28 de marzo hasta las 19.30 horas. Un templo que el año pasado en Semana Santa recibió 5.700 visitas registradas.

Desde el 27 de marzo se retoman las visitas guiadas que continuarán fines de semana, festivos y puentes, consolidadas y que incorpora novedades cada año.

Una de las novedades es la ruta 'Del Románico a la Semana Santa' donde se recorrerá la historia, el arte románico y la devoción de sus cofradías. Una ruta donde se visitará el Claustro Románico de la Concatedral de San Pedro, así como los pasos procesionales de las cofradías.

El recorrido continúa por las iglesias y rincones que narran la tradición y la espiritualidad de la ciudad. Las visitas será el viernes a las 16.15 horas con salida de la Concatedral de San Pedro.

Además, durante los meses de marzo y abril se celebrarán las visitas guiadas 'Soria en esencia', 'Tras la huella de Machado' y a 'Orillas del Duero'.