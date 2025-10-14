El Ayuntamiento de Soria subirá un 2,2% el IBI, el impuesto de vehículos y la tasa de vados

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria subirá un 2,2 por ciento el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto de vehículos (salvo los coches y motos de mayor cilindrada que alcanzará el tres por ciento) así como la tasa de vados.

Con el aumento, el IBI será del 0,621 por ciento y en la factura anual rondará los diez euros más, "algo menos de un euro al mes", como ha señalado el concejal de Hacienda, Javier Muñoz.

Muñoz ha dado más detalles de esta subida, "muy por debajo del coste de la vida, del IPC", que pasará mañana miércoles por la Comisión de Hacienda y se aprobará en el próximo Pleno, el lunes 20 de octubre.

Muñoz ha recalcado que desde el Ayuntamiento de Soria siempre se ha seguido la hoja de ruta con el objetivo de acompasar el coste de los servicios del Consistorio con la prestación de los servicios al ciudadano y el mantenimiento del empleo.

"En el capítulo 1 de personal, el gasto ronda los 17 millones de euros y subirá un tres por ciento, lo mismo que el salario de los empleados públicos, un incremento muy superior a lo que recaudará el Ayuntamiento de Soria con el aumento de estos impuestos", ha matizado el concejal.

Así, ha señalado que en los últimos cuatro años el IPC ha subido el 14,7 por ciento, mientras que el Ayuntamiento de Soria "ha subido el 8,6 por ciento alguno de sus impuestos".

Muñoz ha señalado que esta menor subida ha sido posible "por la buena gestión del dinero público, así como por los ingresos extra que han llegado desde el Gobierno de España, que ha sido sensible a las necesidades de las entidades locales ya que en el último año ha subido un 12 por ciento la participación del Estado en el Ayuntamiento".