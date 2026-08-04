El Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila (Ávila) organiza la XI Semana Cultural con más de 20 actividades

Cartel del programa de la Semana Cultural. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila (Ávila) ha organizado la XI Semana Cultural de la localidad, que se celebrará del 9 al 16 de agosto con una amplia propuesta de más de una veintena de actividades dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades.

El alcalde de la localidad, Daniel Grande, ha destacado que la programación combina deporte, cultura, tradición, gastronomía, música y ocio con el objetivo de convertir estas jornadas en uno de los principales puntos de encuentro y convivencia del verano en el municipio.

La programación arrancará el domingo 9 de agosto a las 16.00 horas con un torneo de mus. El lunes 10 continuará con un campeonato de dardos organizado por la Peña 'Verás Mañana' a las 17.30 horas y una Gymkana Bike Infantil a las 19.00 horas, detallan desde el Consistorio a través de un comunicado.

El martes 11 se celebrará el campeonato local de calva a las 19.00 horas y la jornada concluirá a las 23.00 horas con el espectáculo musical "Canciones de ayer y de hoy" a cargo de Dani.

Un día después se ha programado, a las 19.15 horas, una marcha al cerro de La Cabeza para observar el eclipse de sol, iniciativa organizada por la Peña 'K-Lochos'. A las 22.45 horas tendrá lugar un bingo vecinal y el sorteo del pregón de las peñas 2026.

El jueves 13 la oferta se centrará en el público familiar con un tobogán acuático infantil a las 12.00 horas, un cuentacuentos a las 18.00 horas y una Gymkana interpeñas a las 19.00 horas, seguidos por la noche de La Gramola a las 23.30 horas y la inauguración de las peñas de madrugada. El fin de semana concentrará gran parte de las propuestas festivas.

El viernes 14 comenzará a las 13.30 horas con un vermut por los bares locales y seguirá a las 17.00 horas con un mercado local, cuyos interesados han de inscribirse en el Consistorio. A las 21.00 horas se ofrecerá una exhibición de corte y degustación de jamón, queso y vinos, mientras que a las 00.00 horas dará inicio la Discomóvil de DJ Bubble.

El sábado 15 de agosto albergará la tradicional comida vecinal a las 14.45 horas. Los tickets tienen un precio de tres euros y se podrán adquirir en el Ayuntamiento del 10 al 13 de agosto en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Por la tarde se realizará la entrega de premios a las 17.00 horas, seguida de la actuación de la charanga Los Primos a las 17.30 horas y la discomóvil con DJ Lasher a partir de medianoche.

La XI Semana Cultural llegará a su cierre el domingo 16 de agosto con una Fiesta de la Espuma a las 17.30 horas y la actuación musical del grupo Los Chicos de Ayer a las 19.00 horas.

El evento cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Ávila