El Ayuntamiento y la UPSA organizan el 1 de octubre la conferencia 'Soy mayor. ¿Me empodero o muero?' para mayores de 60

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) organizan en el Auditorio Juan Pablo II el miércoles, 1 de octubre, la conferencia 'Soy mayor. ¿Me empodero o muero?', que está dirigida a personas mayores de 60 años y que será impartida por la directora del Servicio de Voluntariado y Cultura de la UPSA, María Eugenia Polo.

La actividad, que dará comienzo las 11.00 horas, se enmarca en el convenio de colaboración que mantiene la Concejalía de Mayores y la UPSA, que mediante la Unidad de Memoria permite evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar deterioro cognitivo leve y poder promover el envejecimiento activo y la investigación sobre estrategias eficaces de intervención.

La asistencia al evento es libre y el número de plazas está limitado a 100, por lo que se requiere inscripción previa a través del envío de un correo electrónico a la dirección unidadmemoria@upsa.es o en el teléfono 650 588 663.