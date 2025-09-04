El Ayuntamiento de Valladolid abre el carril bici del Camino Viejo de Simancas con el nombre del exciclista Tomás Nistal

Inauguración del carril bici del Camino Viejo de Simancas, que llevará el nombre del exciclista Tomás Nistal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto el nuevo carril bici en el Camino Viejo de Simancas, que llevará al nombre del exciclista Tomás Nistal, figura pionera del ciclismo vallisoletano.

Se trata de un carril bici bidireccional de más de 2,8 kilómetros, que la supuesto una inversión de 1,48 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de obra de siete meses.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este nuevo carril bici y ha ensalzado el "legado humano y cultural" de Tomás Nistal, que ha asegurado que "representa un caso único de éxito, constancia, pasión y compromiso con el deporte, desde sus raíces locales hasta su proyección a nivel mundial, y por eso hoy se le rinde este homenaje que perdurará para siempre en la ciudad".

Entre las principales mejoras de esta infraestructura destaca la ejecución de un carril bici bidireccional que conecta de manera eficiente distintos tramos urbanos, favoreciendo la movilidad ciclista en la capital.

Con una inversión ejecutada de 1,48 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de obra de siete meses, el proyecto ha permitido no solo la creación del carril bici de 2.840 metros, sino también la adecuación de itinerarios peatonales accesibles, nuevas paradas de transporte público, mejoras en la red de abastecimiento, alumbrado público, telecomunicaciones y drenaje, además de mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

El alcalde ha subrayado que "este carril bici no solo beneficia al colectivo ciclista, que contará con un espacio seguro y cómodo para sus desplazamientos, sino que también es una apuesta por una movilidad más limpia, que reduce la contaminación, mejora la calidad del aire y fomenta hábitos de vida saludables entre los vecinos de Valladolid".

Asimismo, ha señalado que la actuación responde a la estrategia municipal de impulsar un modelo de ciudad más verde, sostenible y accesible, con infraestructuras que priorizan al peatón y a la bicicleta, al tiempo que mejoran la seguridad vial.

ACTUACIÓN MÁS COMPLETA

Aún así, el alcalde ha señalado que habrá que hacer una actuación más "profunda" en este carril bici dado que se observó un firme deteriorado por parte de los técnicos, algo que ha motivado las críticas del Grupo Socialista, que ha señalado una mala planificación y mala ejecución de esta obra.

Carnero ha aclarado que el contrato llevaba, complementario a él, el hecho de dar una capa bituminosa, una capa de rodadura a los 2,8 kilómetros del carril, pero cuando los técnicos han ido a analizar el estado del firme, encontraron un estado "muy deteriorado", lo que supondrá hacer una actuación "mucho más compleja, más completa", por un importe de en torno a 700.000 euros, algo en lo que se trabaja con la tramitación administrativa para acometerlo en el primer semestre de 2026.

Ello conllevará también dotar al carril de paso bidireccional en la zona donde ahora no cuenta con ella, en un tramo que tiene una longitud de unos 200 metros. "Por tanto, trabajamos según todo lo previsto pero teniendo en cuenta esta nueva circunstancia que nos hemos encontrado a la hora de proceder a arreglar la calzada y por tanto tenemos que hacer una actuación más seria, más profunda y es lo que vamos a llevar a cabo", ha añadido.

En todo caso, ha señalado que vino "muy bien", vistos ahora los acontecimientos, que del expediente se encargara una nueva empresa porque permitió al equipo de Gobierno hacer que este carril bici "tenga sentido" porque "hasta ahora no había sentido, este carril bici acababa en una especie de viaje a ninguna parte" y ahora conecta el municipio de Simancas con esta zona de la ciudad, el Peral y Santa Ana, lo que considera muy importante.

El nuevo carril bici en el Camino Viejo de Simancas se integra en la red ciclista de Valladolid y facilitará la conexión con otros itinerarios ya existentes, consolidando una malla ciclista continua y cada vez más utilizada por la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha destacado que, desde el inicio del mandato, el equipo de Gobierno ha impulsado cerca de 20 kilómetros de nuevos carriles bici, lo que supone un incremento de casi un 15 por ciento sobre los 135 preexistentes en 2023. En concreto, han sido 19,52 kilómetros de infraestructura ciclista con obra civil ejecutada o en curso, con una inversión estimada de 12.300.000 euros.

FIGURA DE NISTAL

Tomás Nistal (Valladolid, 1948), comenzó de joven en un grupo de ciclistas aficionados de Valladolid y, antes de profesionalizarse, desde sus primeros pasos en las carreteras de nuestra provincia, ya despuntó como velocista nato ganando numerosas carreras al año.

En el ciclismo nacional, entre 1969 y 1977, formó parte equipos legendarios como Kas, La Casera-Peña Bahamontes, y Teka, logrando un significado palmarés en distintas etapas de rondas importantes como la Vuelta a Aragón, la Vuelta a Navarra, la Vuelta a Asturias, o el prestigioso Trofeo Luis Puig.

Asimismo, representó a España en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, siendo el único ciclista olímpico vallisoletano en ese evento. Su participación fue un hito para el deporte local, proyectando a Valladolid en un escenario internacional. En el ámbito de la gestión y como formador de generaciones de deportistas, hasta el año 2023, ha desarrollado una larga trayectoria durante casi dos décadas como director deportivo en la SD Ponferradina.