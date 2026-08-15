Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 2 por ozono sin cortes de tráfico y con reducción de la velocidad

Evolución de los valores octohorarios de ozono en Valladolid desde el 9 de agosto de 2026 - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid mantiene la 'Situación 2, Aviso' por ozono tras registrarse durante cinco días consecutivos los valores establecidos para esta fase en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), después de que la 'Situación 1, Preventiva' permaneciera activa desde el pasado 11 de agosto.

El Consistorio ha explicado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el episodio de contaminación por ozono comenzó tras la superación del valor de 100 microgramos por metro cúbico durante tres días consecutivos y ha señalado que las concentraciones elevadas pueden estar relacionadas con la presencia de precursores de ozono emitidos por los incendios, además de con las condiciones de altas temperaturas.

De acuerdo con el Plan de Acción y el Decreto de Alcaldía 6701/2026, desde este viernes se aplican medidas sobre el tráfico y de promoción de la movilidad sostenible hasta que disminuyan las concentraciones de ozono.

Entre estas medidas se encuentra la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y en las vías de doble carril situadas en su frontera, entre ellas el paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Íscar, María de Molina y Doctrinos.

Asimismo, los aparcamientos disuasorios serán gratuitos y se reforzarán las líneas de AUVASA, especialmente aquellas con origen o destino en la ZBE, además de incrementar la disponibilidad de bicicletas en función de la demanda.

El Ayuntamiento ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C eviten de forma voluntaria acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones, como medida de colaboración ante el episodio de contaminación.

CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS Y PREVISIONES

Por otro lado, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que durante este viernes se superaron en todas las estaciones de la RCCAVA los valores de referencia establecidos para las partículas PM10, con concentraciones superiores a 50 microgramos por metro cúbico debido a una intrusión de partículas procedentes del norte de África.

Este episodio de partículas continuará, al menos, durante el fin de semana, según las previsiones proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aunque el Ayuntamiento espera que pueda finalizar con las precipitaciones previstas para este sábado.

En cuanto al ozono, el aumento de la nubosidad durante el fin de semana y el ligero descenso de las temperaturas previsto a partir de este sábado favorecerán una reducción de sus niveles y también podrían contribuir al final del episodio de contaminación.

RECOMENDACIONES

Ante los valores registrados, el Ayuntamiento ha recomendado a los grupos de riesgo y personas sensibles reducir las actividades al aire libre y realizarlas en espacios interiores o posponerlas hasta que mejore la calidad del aire, así como seguir de forma rigurosa sus tratamientos médicos.

Para la población general, ha aconsejado reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente en caso de presentar tos, falta de aire o irritación de garganta.

La ciudadanía puede consultar la evolución del episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.