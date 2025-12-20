El Ayuntamiento de Valladolid acuerda avances en las condiciones laborales de los empleados públicos municipales

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Valladolid y sus Organismos Autónomos ha negociado la compensación al Servicio de Policía Municipal por sus peculiaridades organizativas.

De conformidad con el acuerdo alcanzado, avalado también por la Mesa Sectorial de Policía, se compensará a los funcionarios del Cuerpo con un día adicional de dispensa por el nombramiento forzoso con motivo de la Contrarreloj de la Vuelta a España 2025, celebrada en Valladolid el pasado 11 de septiembre, además del cobro de las horas extra realizadas.

Igualmente, tendrán otra compensación con otros dos días adicionales de libre disposición para cada Policía Municipal y, además, ocho horas añadidas al saldo de compensación de horas.

Esta concesión valora las limitaciones que, por necesidades organizativas, ha tenido el personal del Servicio a la hora de disfrutar las vacaciones y permisos del año 2025, ya que el colectivo no ha podido solicitar dichos permisos en periodos como Semana Santa, Feria y Fiestas, o los días de la concentración Pingüinos, además del cobro de las horas extra realizadas.

Como ha señalado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, este acuerdo muestra "la buena disposición negociadora y la atención a reivindicaciones que se consideran justas, ajustadas a derecho y que son compatibles con la prestación de un servicio de calidad y con todas las garantías".

REGULACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

Como segundo punto, la Concejalía ha trasladado a los representantes de los trabajadores una propuesta de regulación de la carrera profesional horizontal, que consistirá en la progresión de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, basado en la valoración de la trayectoria profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.

Para la negociación de este punto se creará un grupo de trabajo, y en la reunión celebrada se ha hecho expresa la voluntad de ambas partes de lograr, lo antes posible, un sistema consensuado que beneficiará a la totalidad de los empleados públicos.

A este respecto, Blanco ha señalado que esta propuesta que se ha realizado desde la Concejalía materializa un compromiso que había asumido el equipo de Gobierno en reconocimiento del "buen hacer" del colectivo de trabajadores municipales.

Por último, las partes acordaron también avanzar en el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, que ocupa puestos que desempeñan tareas que son propias de funcionarios.

En esta sesión se ha avanzado en el catálogo de puestos que se integrarán en un proceso que será voluntario para el personal municipal y que puede ser positivo para el mismo.

Estos dos últimos puntos, carrera profesional y funcionarización, corresponden a actuaciones reflejadas en el I Plan Estratégico de Recursos Humanos del Consistorio y sus Organismos Autónomos, que ha sido presentado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este mismo mes.