El Ayuntamiento de Valladolid amortiza de forma anticipada 9,6 millones de euros de deuda municipal

Archivo - El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa de Valladolid, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la amortización anticipada y parcial de deuda municipal por un importe de 9.633.347 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2025, con lo que la 'deuda viva' del Consistorio se queda en 139,4 millones de euros, 19 millones menos que la cifra que, según fuentes municipales, constaba a finales del último año que cerró el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP.

El acuerdo de Junta de Gobierno, según las mismas fuentes da cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha explicado que dicha cantidad corresponde al superávit de 2024, que fue de 9,6 millones de euros, y el Ayuntamiento debe amortizarla "en cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria" que como recuerda "exige que el superávit de los años anteriores en los ayuntamientos se dedique a amortizar deuda pública".

Blanco ha añadido que les hubiera gustado poder dedicar el superávit "a otras partidas y necesidades que tiene la ciudad", y así recuerda que lo solicitaron junto a otros ayuntamientos "y de forma unánime por todos los grupos políticos" en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), pero ha criticado que el Gobierno de la nación "no lo ha querido así".

La operación se realizará con cargo al Presupuesto municipal de 2025, tras la aprobación definitiva y contabilización del expediente de modificación de créditos, que contempla un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria destinada a la amortización anticipada de préstamos a largo plazo.

En cualquier caso, el equipo de Gobierno ve este movimiento financiero como positivo porque "contribuirá a mejorar el perfil de endeudamiento" del Ayuntamiento y a reforzar la sostenibilidad futura de las finanzas públicas. Una vez realizada esta amortización anticipada, la deuda viva del Ayuntamiento de Valladolid se situará en 139.420.446 euros a 31 de diciembre de 2025, "frente a los 158.622.312 euros que tenía a 31 de diciembre de 2022".

La decisión adoptada cuenta con los informes favorables de la Intervención municipal y se enmarca en la gestión responsable de la deuda pública municipal, conforme a la normativa presupuestaria y de estabilidad financiera aplicable a las entidades locales.

La operación de amortización anticipada no tendrá coste financiero adicional y supondrá un ahorro de intereses a pagar a partir del ejercicio 2026.