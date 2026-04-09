Ayuntamiento de Valladolid analiza las causas de la caída de un pino en el colegio Alonso Berruguete

1076282.1.260.149.20260409135116 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento, tanto la Concejalía de Educación como la Concejalía de Medio Ambiente, analiza las causas de la caída de un pino de grandes dimensiones en el patio del colegio público Alonso Berruguete.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de una exposición fotográfica en el Paseo del Príncipe del Campo Grande, Carnero ha señalado en primer lugar que "gracias a Dios" no se han producido daños personales ni en alumnos ni profesores.

"Estamos analizando lógicamente las causas, tanto desde la Concejalía de Educación como desde la Concejalía de Medio Ambiente", ha añadido.

El árbol, de unos 20 metros de altura y un diámetro cercano al metro se desplomó sobre el patio del centro minutos después de las 9.30 horas, momento en el que ya los alumnos habían entrado a las aulas.