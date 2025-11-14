El Ayuntamiento de Valladolid anima a participar en actividades de prevención en el Día Mundial de la Diabetes

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, junto al presidente de la Asociación Diabetes Valladolid (ADIVA), Emilio Fernández. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado un acto conmemorativo este viernes con motivo del Día Mundial de la Diabetes y ha animado a los ciudadanos a participar en las actividades de prevención que entidades como la asociación Adiva ponen en marcha en la jornada.

El Salón de Recepciones de la Casa Consistorial ha acogido el acto con motivo de esta conmemoración que este año lleva el lema 'Aprende más sobre la diabetes y actúa en tu lugar de trabajo', y tiene por objeto concienciar sobre la importancia de establecer entornos de trabajo inclusivos y saludables, donde las personas con diabetes no se sientan discriminadas, siendo muy importante el papel que administraciones y empresas tienen en el desempeño de dichos objetivos.

El acto ha contado con la participación del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, que es diabético y ha estado acompañado por el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid (Adiva), Emilio Fernández Robles.

Ambos, en sus respectivas intervenciones, han querido concienciar sobre la importancia de esta enfermedad, por la prevalencia que la misma tiene en la población. Cuadrado ha advertido de que la enfermedad "mata" y por ello las administraciones deben estar "pendientes" de ella.

También han participado el diputado delegado de Familia, Igualdad y Acción Social, Alfonso Romo, así como la presidenta de la Fundación Española del Corazón, Maite San Saturnino, y los presidentes de los colegios oficiales de médicos, enfermería, farmacéuticos y podología, además del jefe de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario, el doctor Daniel de Luis Román.

Todos ellos han constatado a través de sus intervenciones la estrecha colaboración de todas las instituciones representadas con Adiva, así como la importancia que tiene que la enfermedad sea diagnosticada a tiempo y tratada de manera integral por parte de todos los profesionales.

Igualmente se han puesto de manifiesto aquellas cuestiones que ADIVA considera que tienen margen de mejora, de cara a proporcionar una mejor asistencia a los pacientes de diabetes.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA ENFERMEDAD

Según los datos proporcionados por Adiva, 190.000 personas viven en España con diabetes tipo 1 y 5 millones de adultos tienen diabetes tipo 2, estimándose que hay 2,3 millones de personas que no saben que tienen diabetes. El 8,4 por ciento del gasto español en salud se destina a tratar la diabetes o problemas relacionados con esta enfermedad, estimándose que hay un total de 10,8 millones de personas que tienen obesidad.

En Castilla y León hay 300.000 pacientes de diabetes tipo 1 y 2, de los cuales entre 15 y 16.000 están diagnosticados con diabetes tipo 1, 164.000 con diabetes tipo 2 y 130.000 están sin diagnosticar.

Del total, un 13 por ciento corresponden a la provincia de Valladolid, siendo Salamanca la provincia que más pacientes tiene con un 14% del conjunto de la Comunidad.