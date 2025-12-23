El Ayuntamiento de Valladolid aprobará en 2026 la compra de cinco autobuses más que entrarán en servicio en 2027

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez (izda), y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas (dcha), en la última presentación de autobuses de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado este martes que en 2026 se aprobará la compra de cinco autobuses más, propulsados por Gas Natural Comprimido, que entrarán en servicio en 2027 y que como ha subrayado el alcalde, Jesús Julio Carnero, permitirán que la cifra "neta" de la flota de vehículos ascienda a 155, la más alta de los últimos años.

En una entrevista concedida a Europa Press, Jesús Julio Carnero ha detallado el anuncio que ha esbozado el concejal de Hacienda y Personal, Francisco Blanco, durante el Pleno extraordinario en el que se ha aprobado el Presupuesto general del Ayuntamiento, sobre la incorporación de cinco autobuses más.

Estos vehículos se suman a los seis articulados presentados en septiembre y los tres ya adquiridos y que se pondrán en servicio en el primer semestre de 2026.

Así, según Carnero durante el próximo año se llevará a cabo "todo el proceso" de tramitación para adquirir esos cinco buses de GNC para que estén en servicio en 2027.

Esto supondrá que en el conjunto del mandato se habrán puesto en circulación 14 nuevos vehículos para los servicios de Auvasa y la flota, en saldo neto ya que se retirarán de la calle autobuses antiguos, pasará de 153 a 155.

Carnero ha destacado este dato porque es la primera en los últimos años que se consigue incrementar a cifra neta de la flota de Auvasa, algo que afirma que en los ocho años que estuvieron PSOE y VTLP en el Gobierno municipal el incremento neto fue "cero".