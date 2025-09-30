El Ayuntamiento de Valladolid aprueba ayudas de hasta 3.000 euros para nuevos vendedores en el mercado de La Rondilla

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la convocatoria pública de subvenciones para apoyar la instalación de vendedores en el Mercado Municipal de La Rondilla, la adquisición de una fregadora para el Servicio de Limpieza y la adjudicación del contrato para actividades de promoción de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, así como de conciliación familiar.

En primer lugar, se ha aprobado la convocatoria pública de concesión de subvenciones hasta 3.000 euros para apoyo a la instalación de nuevos vendedores en el Mercado Municipal de La Rondilla durante el año 2025, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Las subvenciones establecidas en la presente convocatoria cuentan con un presupuesto máximo de 24.039 euros y están destinadas a las personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de Pymes y micro pymes que hayan obtenido un título para implantarse en este espacio comercial antes del 30 de noviembre del presente ejercicio.

Estas ayudas tienen el objetivo de fomentar la instalación de nuevas actividades empresariales en este espacio comercial, mediante el establecimiento de ayudas para eliminar barreras iniciales al desarrollo de la actividad comercial y minimizar los costes en gastos corrientes realizados en la puesta en marcha de la actividad empresarial en estos espacios municipales.

NUEVOS EMPRENDEDORES

Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y priorizarán a los nuevos emprendedores, parados de larga duración y personas con discapacidad.

Entre los gastos incluidos en la convocatoria figuran suministros corrientes --energía, telefonía o gestoría--, cuotas comunes del mercado, materiales fungibles, publicidad y marketing digital, formación, seguros, adecuación de los puestos o digitalización. También se admitirá la primera compra de existencias necesarias para el inicio de la actividad.

En esta línea, el Conistorio ha recordado que este programa forma parte de "una estrategia más amplia de impulso a los mercados municipales", que incluye la rebaja del canon y nuevas convocatorias que se extenderán a otros espacios, como el Mercado de Las Delicias, actualmente en proceso de licitación

MÁQUINA FREGADORA

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el contrato de suministro de una máquina fregadora destinada al Servicio Municipal de Limpieza por un importe de 229.295 euros y con un plazo de entrega de nueve meses.

El vehículo, comprado a la empresa de Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología (SVAT) estará homologado, dotado de los "elementos necesarios" para proceder al fregado mecánico y aspiración del agua sucia y de los residuos de las vías públicas y cumplirá toda la normativa vigente a nivel europeo.

Entre estos elementos se encuentran una dirección asistida hidráulica, extintores, herramientas, rueda de repuesto y elementos de señalización de emergencia.

CONCILIACIÓN FAMILIAR

Por último, la Junta ha aprobado también la adjudicación del contrato para la gestión de actividades de promoción de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, así como de iniciativas de conciliación familiar, por un importe de 114.534 euros y una duración de dos años.

Este contrato tiene, entre otras acciones, la exposición 'Vida de Teresa' y visitas guiadas que podrá visitarse tanto en centros educativos como en Centros Cívicos y Centros de Vida Activa de la ciudad. Esta actividad esta enmarcada en "la lucha contra la violencia hacia las mujeres y su prevención".

Asimismo, se organizará talleres y actividades infantiles en periodos vacacionales para dar respuesta a las "necesidades" de las familias en periodos estivales.