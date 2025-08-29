El Ayuntamiento de Valladolid asegura que con la normativa de terrazas se va a poner "orden" al "caos que dejó" el PSOE

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha asegurado que la situación actual de las terrazas en Valladolid es la misma que el "desgobierno y descontrol" del Grupo Municipal Socialista dejó en la ciudad.

En declaraciones difundidas a los medios, el edil ha señalado que el nuevo equipo de Gobierno ha "cogido el toro por los cuernos" al estudiar de forma "pormenorizada" y eliminar aquellas terrazas que estaban ocupando zonas de estacionamiento.

En segundo lugar, se ha procedido a realizar una nueva instrucción en la cual ya no se permiten estas ocupaciones de "carácter invasivo", ha ahondado el concejal, al tiempo que ha remarcado que se va a continuar con un plan director, la "mejor manera de abordarlo", conjuntamente con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que va a suponer una "reconversión" de esta actividad en los principales espacios de la ciudad.