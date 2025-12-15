Ayuntamiento de Valladolid busca, con un Plan Estratégico, gestionar las 434 jubilaciones que prevé hasta 2030

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a personal del Área de Hacienda y representantes sindicales tras la presentación del I Plan Estratégico de Recursos Humanos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes su I Plan Estratégico de Recursos Humanos, en el que se han identificado los "retos clave" para los próximos años, entre los cuales se ha hecho hincapié en un proceso de "jubilación masiva" de personal, ya que se prevén 434 en los próximos cinco años.

Carnero ha presentado el Plan Estratégico este lunes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento acompañado por el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, personal del área y por los representantes sindicales, que están citados a una reunión este viernes, 19 de diciembre, en la que se les presentará el plan con mayor detalle.

El plan lleva a cabo un diagnóstico e identifica nueve grandes retos para estos próximos años, entre los que hoy se ha destacado la gestión del "relevo generacional", con la previsión de un periodo de jubilaciones "masivas". Así, se calcula que hasta 2030 se podrían jubilar 434 trabajadores municipales.

La cifra supone un 18,2 por ciento de la plantilla del Ayuntamiento a fecha de 31 de diciembre de 2024 (2.381).

"Esa es una de las causas principales" que según Carnero ha llevado al Ayuntamiento a poner en marcha este trabajo, un proceso que va a suceder tanto en esta administración como en otras y que generará la necesidad de "reponer" esos puestos.

El regidor 'popular' ha recordado que las plantillas de instituciones públicas están actualmente afectadas por "lo que empezó a acontecer" al final de la primera década de este siglo con las medidas restrictivas en contratación y la posterior supresión de la tasa de reposición por la crisis económica, lo que "produjo un gran efecto" e hizo que las plantillas "durante mucho tiempo no hayan estado adecuadas".

"Todo eso lo vamos a pagar en las décadas siguientes", ha advertido Carnero.

El Plan busca, en definitiva, mejorar y modernizar la gestión de los recursos humanos, mediante un sistema "moderno, estratégico y alineado con las necesidades actuales y futuras de la ciudad"

El documento es el resultado de un proceso riguroso y participativo desarrollado durante el segundo y tercer trimestre de 2025. Para su elaboración se ha analizado la plantilla municipal a 31 de diciembre de 2024, se ha realizado una encuesta anónima al personal municipal y se han mantenido entrevistas con los responsables de las distintas áreas municipales, contando además con la participación de la Mesa General de Negociación y de las organizaciones sindicales.

La plantilla, en dicha fecha, estaba compuesta por 2.381 trabajadores, de los cuales el 60,10 por ciento son hombres y el 39,90 son mujeres, con una edad media, respectivamente, de 52 años para los varones y de 53 para las féminas.

A partir del diagnóstico, el Plan identifica 9 grandes retos, entre los que destacan, además del relevo generacional: la adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo, la agilización de los procesos de selección y provisión, la implantación de la evaluación del desempeño, la capacitación digital del personal y la inversión en sistemas de gestión actualizados.

El I Plan Estratégico de Recursos Humanos se articula en 4 líneas estratégicas tales como la optimización de la estructura organizativa; impulso y reconocimiento al empleado público; digitalización para la mejora de la gestión; y acceso al empleo público y gestión del cambio.

En total, contempla 31 acciones concretas, con objetivos e indicadores que permitirán evaluar su grado de cumplimiento.

El alcalde ha destacado también que "solo con una gestión moderna de los recursos humanos, con empleados públicos motivados, formados y reconocidos, podremos garantizar unos servicios públicos de calidad y construir el Valladolid del futuro que nuestros vecinos se merecen".

Entre las medidas ya en marcha, según Carnero, figuran la planificación anticipada de los procesos selectivos, la modernización de las pruebas de oposiciones masivas, la nueva regulación de las bolsas de trabajo, la convocatoria de contratos de relevo para facilitar la jubilación parcial y el impulso del Club de la Experiencia del Ayuntamiento de Valladolid, como reconocimiento a la trayectoria del personal municipal.

El Plan tendrá vigencia hasta 2030, con una planificación detallada hasta 2027, y contará con un sistema de gobernanza y seguimiento que permitirá evaluar semestralmente su desarrollo en el marco de la Mesa General de Negociación.

El equipo de Gobierno destaca que cumple con ello "un compromiso electoral con la elaboración del I Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid" y "refuerza su apuesta por unos servicios públicos más eficientes, innovadores y orientados a las necesidades reales de la ciudadanía".