El Ayuntamiento de Valladolid cifra en 172 los empleos que impulsa con ayudas a 108 nuevas empresas

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha cifrado en 172 los nuevos puestos de trabajo que se han creado con las ayudas que ha concedido a 108 nuevas empresas.

Estos datos corresponden a la convocatoria de Subvenciones a Empresas de Nueva Creación 2025, una vez publicado este miércoles el segundo procedimiento en la sede electrónica.

En estos nuevos negocios, predomina el autoempleo, con un 63 por ciento, y el resto, un 37 por ciento, son contratos indefinidos a tiempo completo o parcial.

Un 38 por ciento de las ayudas aportan entre 5.000 y 6.000 euros para gasto corriente al inicio de la actividad y la cuantía media asciende a 3.889 euros por entidad, han informado a Europa Press fuentes municipales, que han precisado que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones para autónomos de la Junta de Castilla y León.

Por segundo año consecutivo, el colectivo de mujeres supera al de hombres, un 56 por ciento de mujeres frente a un 44 por ciento de hombres. Destaca que el 40 por ciento de los beneficiarios es menor de 35 años; el 35 por ciento está entre los 36 y los 45 años y el 25 por ciento es mayor de 45 años.

La mayoría de los beneficiarios son autónomos, un 70 por ciento, un 25 por ciento son sociedades y un 5 son entidades sin personalidad jurídica.

Los principales sectores beneficiados han sido el comercio con un 23 por ciento, los servicios personales con un 22 por ciento y la hostelería con un 21.

La convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación 2025, que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, adscrita a Alcaldía, se dirige a profesionales autónomos y empresas de la ciudad.

Su principal objetivo es ayudar a minimizar los gastos corrientes en la puesta en marcha de la empresa. En este caso se trata de 77 nuevas empresas que se han constituido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2024.

El programa busca eliminar barreras para los emprendedores. Además, pone el foco en los colectivos que tengan más dificultades para acceder al mercado de trabajo y que, mediante la creación de su propio empleo, contribuyen al desarrollo de la economía local y mejora del empleo en el municipio de Valladolid.

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES

Estas ayudas han sido convocadas por el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2005 y se han ido adaptando conforme a las necesidades de los emprendedores hasta la actualidad.

Durante diez años era una ayuda única; más tarde se la cuantía se establecía en relación al gasto subvencionable acreditado. El cambio más reciente y significativo ha sido la compatibilidad y complementariedad con otras ayudas públicas al cambiar el tipo de gasto subvencionable a gasto corriente, no cubierto en otras subvenciones.

A lo largo de estos casi 20 años de andadura son más de 1.800 emprendedores los que han sido beneficiarios de esta subvención con una cuantía total de casi 6.500.000 euros.