El Ayuntamiento de Valladolid convoca el proceso de selección de la nueva dirección de la Seminci

Los codirectores de la Seminci, Javier H.Estrada (d) y Mariona Viader (c), junto con el exdirector Javier Angulo (i). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Valladolid ha convocado el proceso de selección de la nueva dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) mediante un contrato de cuatro años prorrogable hasta ocho.

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este jueves, 12 de noviembre, dos semanas después de finalizar la 71 edición del certamen, codirigida por Mariona Viader y Javier H. Estrada, quienes asumieron esta tarea de forma transitoria tras el fallecimiento del director José Luis Cienfuegos en diciembre de 2025.

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación, de manera que estará abierto hasta el próximo lunes 14 de diciembre.

La selección se basará en la valoración del currículo, la trayectoria profesional y un proyecto de dirección presentado por el candidato, así como una entrevista personal, la cual se realizará a un máximo de cinco aspirantes preseleccionados, según recoge el decreto del procedimiento, firmado el pasado 4 de noviembre por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

La persona elegida asumirá la dirección del festival y de las actividades que desarrolla durante el resto del año, así como la coordinación de sus equipos técnicos, la representación ordinaria del certamen y la planificación de los servicios del festival y del Espacio Seminci. Entre sus funciones figuran también la propuesta de planes de actuación y de contratos o convenios, además de la elaboración de una memoria anual de actividades.

De este modo, las bases exigen titulación superior universitaria y conocimientos sólidos y experiencia acreditada de al menos cinco años en tareas de dirección o coordinación de festivales cinematográficos internacionales, en ámbitos como la planificación, la programación de películas, la organización o la gestión presupuestaria y de personal.

Asimismo, los candidatos deberán contar con un nivel mínimo C1 de castellano y B2 de inglés. Quienes no dispongan de titulación oficial de idiomas podrán presentar una declaración jurada y acreditar sus conocimientos mediante la prueba que determine la comisión de valoración.

Junto a la solicitud y el currículo, los aspirantes tendrán que aportar una memoria de sus proyectos de dirección más relevantes, de un máximo de cinco páginas, y una propuesta de dirección, gestión y administración de la Seminci para un periodo mínimo de dos ediciones.

Este último documento, que deberá tener entre doce y 55 páginas y presentarse en formato PDF no editable firmado electrónicamente, tendrá que abordar las secciones competitivas y temáticas no competitivas, las actividades paralelas, la difusión y comunicación y los aspectos organizativos básicos, incluido el reparto propuesto entre servicios internos y externalizados.

La comisión técnica de valoración de las candidaturas tendrá en cuenta la concreción y sostenibilidad de las propuestas, su adaptación a la historia y realidad de la Semana vallisoletana y las iniciativas viables para atraer nuevos públicos, obtener recursos y reforzar su repercusión nacional e internacional.

Esta comisión estará presidida por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite Serrano, y contará como vocales con el exdirector de la Seminci, Javier Angulo; el gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid y presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns Rubio; la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa Navarro, y la directora del Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Ana I. Mellado Fraile.

Tras las entrevistas, este órgano elevará a la Presidencia de la FMC una propuesta con la candidatura que considere más idónea, aunque también podrá plantear que la convocatoria quede desierta, mientras el nombramiento corresponderá a la Presidencia, previa deliberación del Consejo Rector.

DEDICACIÓN PLENA Y RETRIBUCIÓN DE HASTA 83.000 EUROS

Respecto al contrato, tendrá una duración inicial de cuatro años que podrán prorrogarse de común acuerdo por otros cuatro, en periodos de dos años, según recoge el decreto, el cual establece, asimismo, un periodo de prueba de seis meses y un régimen de disponibilidad horaria en función de las necesidades de la FMC, con centro de trabajo en el Teatro Calderón de Valladolid, sede de la Seminci.

Además, la remuneración se compone de una retribución básica de 58.210,46 euros anuales, un complemento fijo de 20.000 euros y otro variable de 5.000 euros vinculado al cumplimiento de objetivos. La parte básica y el complemento fijo se distribuirán en 14 pagas, mientras que el variable se abonará en diciembre, previa solicitud y acreditación de los objetivos establecidos.

Estos objetivos incluyen aumentar la repercusión mediática y en redes del festival en los ámbitos nacional e internacional, incrementar la presencia de mujeres entre quienes dirigen y producen las películas programadas y ampliar las actividades de industria y las de carácter social o destinadas a nuevos públicos.

El puesto exige plena disponibilidad y dedicación absoluta y queda sujeto al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.