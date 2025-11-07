Ayuntamiento de Valladolid destaca la aportación al tejido empresarial en el presupuesto de Ideva para 2026

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid (Ideva) ha aprobado este viernes su presupuesto para 2026, que destacan que está "enfocado hacia la colaboración público-privada como fórmula de éxito para el fortalecimiento del tejido empresarial local y el ecosistema de innovación" y en el que justifican el descenso de las inversiones en que las cuentas de 2025 incluían la aportación de la Junta de 1,5 millones de euros para el equipamiento del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales.

El presupuesto de Ideva para 2026 asciende, según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, de 6 millones de euros. Fuentes de la oposición han asegurado que la suma asciende a 5,9 millones, frente a los 8,1 millones que aseguran que se presupuestaron hace un año.

Las cuentas aportan en su Capítulo 1 "estabilidad y continuidad" a los recursos humanos con que cuenta Ideva (con un leve incremento del 1 por ciento).

"El refuerzo de una plantilla altamente cualificada y con experiencia en proyectos europeos es imprescindible para continuar la senda de éxito en la captación y ejecución de proyectos y la colaboración público-privada, y este presupuesto refuerza su estructura", han añadido.

En el Capítulo 2, se reduce "mínimamente" la previsión de gasto corriente respecto al año anterior, pero se mantiene "un alto nivel de actividad en contratos vinculados a proyectos con financiación europea (una media de 9 proyectos por año), potenciación del espacio Coworking de IdeVa" y también la dinamización del nuevo espacio del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León que comenzará su actividad en el primer trimestre de 2026.

El centro de excelencia de ciberseguridad en movilidad conectada y el desarrollo del Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid (Hub LAV), que tendrá su Plan Director en primavera y hasta final de 2026 contará con el asesoramiento a los técnicos municipales para llevarlo a cabo y concurrir a financiación europea de fondos CEF.

En el Capítulo 4 (transferencias corrientes), se mantiene "con un leve incremento" la aportación en lo que consideran "una de las señas de identidad de IdeVa" como la colaboración público privada y el fortalecimiento del ecosistema local de innovación, bajo la coordinación municipal de este trabajo colaborativo, a través de convenios con la UVA Cátedra de sindicalismo, CEOE y Cámara de Comercio para la Oficina municipal de proyectos y atracción de inversiones, retorno de talento vallisoletano en el exterior, redes de trabajo colaborativas (Red ciudades Michelín, Red EUROCITIES, Patronos en la Fundación COTEC) y nuevos convenios de colaboración con la Asociación de Videojuegos de Valladolid, Fundación Santa María La Real, FIARECYL, Fundación UVA con la universidad de Corea, Cámara de Comercio para fomento de descarbonización PYMES, CEPYME para impulsar Valladolid Now y TRADECYL.

En cuanto a los ingresos, que provienen de la participación de IdeVa en 9 proyectos europeos cofinanciados (otros proyectos finalizan en 2025), apuntan que "se confirma la tendencia de cambio y evolución de estos fondos, cada vez más especializados y en un entorno altamente competitivo entre ciudades y consorcios que, a su vez, cada vez son más experimentados".

"El posicionamiento de Valladolid sigue entre las mejores ciudades", han precisado.

Consideran un ejemplo del entorno competitivo es la convocatoria para la asignación financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), solicitados por importe de 15 millones de euros y que como máximo se podía recibir el 60 por ciento. El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado alegaciones frente a la resolución provisional de 1 de octubre de la Dirección General de Fondos Europeos, ya que se desconoce la puntuación obtenida por las otras tres ciudades de Castilla y León de más de 50.000 habitantes que han obtenido fondos (León, Palencia y Salamanca), y los informes de evaluación y las puntuaciones asignadas en cada criterio para estas ciudades con las que compite Valladolid, quedando la primera en reserva.

DESCENSO DE LA INVERSIÓN

En la actualidad, explican que se trabaja en proyectos con base tecnológica y planificación estratégica como el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales (la Junta aportó este ejercicio 1,5 millones de euros y el ayuntamiento 315.000 euros para el equipamiento tecnológico).

En ello justifican el descenso de la inversión de la agencia este año.

El Hub Logístico Agroalimentario o el centro de excelencia en ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada, son "solo algunos de los recogidos en el Plan de Innovación y Ciudad Inteligente ciudad de Valladolid 2025-2030 que será llevado al Consejo de Administración en la siguiente sesión antes de finalizar este año", proyectos que a su vez serán presentados a nuevas convocatorias europeas y en los que se confía en su grado de éxito puesto que su diseño está alineado con las prescripciones europeas en cada campo.

INICIO DE LA ILUMINACIÓN EL DÍA 13 EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

Se apostará de nuevo por la iluminación de nuevos espacios y edificios dentro de la ruta ríos de luz. Este año se ha iluminado la Academia de Caballería gracias a la colaboración con la Fundación Iberdrola, que se estrenará el 13 de noviembre próximo y la Casa Mantilla y el Mercado del Val.

En diciembre se retomará el proyecto de la red de embajadores como los mejores prescriptores de Valladolid en sus lugares de residencia en el exterior.

Ideva, han añadido, capta recursos financieros para los proyectos que diseña o en los que participa. Tal es así que por esta vía se alcanza los 7,5 millones de euros. Se ha captado financiación para proyectos como el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León (Tech Lab) con 1,5 millones asignado por la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León.

También para la plataforma inteligente de destinos turísticos -el proyecto Valladolid VIBES, diseñado desde de la Agencia Ideva y una vez elegido beneficiario por Segittur con 2,6 millones ahora ya pilotado desde las Áreas de Turismo y Modernización Administrativa.

El Centro de Excelencia de Ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada será uno de los nuevos proyectos tecnológicos innovadores dentro de Valladolid Ciudad Demostradora (sandbox urbano). Estará dotado con 3,5 millones de euros, por ser un proyecto público privado, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través del ICECYL, Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, y el sector de la automoción.

Por otra parte, respecto al apoyo financiero para las empresas de nueva creación se incrementará el presupuesto en 50.000 euros, hasta 450.000 euros anuales, para potenciar negocios alineados con los ejes de acción de la Agencia de Innovación y el Desarrollo Económico y se articularán planes de sostenibilidad para las empresas, en colaboración con la Cámara Comercio de Valladolid y un nuevo Convenio por importe de casi 170.000 euros.

Además, la financiación del programa Traspasa, que se lleva a cabo con CEOE Valladolid, se incrementará en un 100 por ciento, de 50.000 euros (cantidad mantenida desde 2015) a 100.000 euros.

En cuanto a los autónomos se renovará el convenio con ATA y se hará uno nuevo con Tradecyl. Se dotará de más recursos y alianzas al Centro de Inteligencia Artificial, con un 50% más de presupuesto del consistorio, y a Valladolid NOW, a través de un nuevo convenio de colaboración con CEPYME, con un importe de 50,000 euros.