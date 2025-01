El Ayuntamiento de Valladolid destaca sus resultados "positivos" en turismo tras sumar datos del INE y de apartamentos

En alojamientos exclusivamente hoteleros, la capital perdió viajeros (-2,9%) con respecto a 2023 pero mejoró en pernoctaciones (+3,6%)

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado sus "resultados positivos" en términos de afluencia, actividad y rentabilidad turística respecto de 2023 con los datos definitivos de alojamientos hoteleros del INE del mes de diciembre, sumados a los "nuevos datos disponibles de pernoctaciones en establecimientos turísticos no hoteleros (viviendas y apartamentos turísticos)", facilitados por AVAT-CEOE Valladolid.

Así lo destaca el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, en el que afirma que la capital del Pisuerga ha superado "con holgura en 2024 no solo los datos de 2023 sino, al fin, los resultados del último año anterior a la pandemia, 2019, porque aseveran que Valladolid ha recibido a lo largo de 2024 "más viajeros y, especialmente, más pernoctaciones que en 2023 o en 2019", lo que ven conectado con "el incremento de la planta alojativa que ha crecido en todos los segmentos, principalmente en el apartado de alojamientos no hoteleros --Viviendas de uso turístico y Apartamentos turísticos--.

Las estimaciones que realiza el Observatorio de Turismo de Valladolid, dependiente de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento, con datos de "las diversas fuentes disponibles", elevan el número total de viajeros que pernoctó en establecimientos registrados en Valladolid en 2024 a 469.379 (un 80 por ciento de ellos de nacionalidad española), de los cuales 410.306 son los recogidos en la estadística del INE sobre coyuntura turística hotelera.

Con la suma del dato procedente de los apartamentos turísticos asociados a AVAT el Ayuntamiento afirma que se han superado las cifras de viajeros de 2023 y 2019, aunque no sucede así si se compara el dato de la estadística oficial relativa a establecimientos hoteleros, que refleja una pérdida de viajeros del 2,9 por ciento con respecto al año anterior (422.593 en 2023) y del 8,8 por ciento comparado con el año previo a la pandemia (450.063 en 2019).

En cuanto a las pernoctaciones, la ciudad ha sumado 904.281 en 2024, el 84 por ciento de ellas en hoteles (760.002), lo que arroja una estancia media muy cercana a las dos noches por viajero (1,93) en hoteles y de casi 2,5 (2,44) en apartamentos turísticos.

El resto de pernoctaciones, hasta 144.279 se realizaron en alguno de los apartamentos turísticos asociados a AVAT, un total de 59.073. Fuentes municipales han matizado la entidad AVAT agrupa a casi el 40 por ciento de las plazas en viviendas y apartamentos turísticos registradas en la ciudad.

En este caso, la comparativa de pernoctaciones hoteleras reflejadas por el INE en 2024 con respecto a las de 2023 sí que es favorable en Valladolid, con un crecimiento del 3,6 por ciento sobre las 733.416 de 2023; pero no sucede lo mismo si se compara con 2019, cuando se registraron 782.206 pernoctaciones, 22.000 más que en 2024.

CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD

En cualquier caso, el Ayuntamiento subraya el incremento "relevante" de la pernoctación media y de la ocupación, tanto entre semana como en fines de semana, y todo ello "en un contexto de incremento moderado de tarifas" y, según los datos facilitados por Exceltur en su reciente informe de comienzo de año, "por encima del resto de destinos de Castilla y León en crecimiento del índice de rentabilidad por plaza disponible en hoteles (RevPar) en el periodo 2023-2024.

Con este análisis de datos el Consistorio "obtiene cifras interesantes" sobre el diferente comportamiento medio de los usuarios de uno y otro modelo alojativo. Así, destacan que la pernoctación media en hoteles se sitúa muy cercana a las 2 noches por viajero (1,93), y algo superior en los apartamentos (2,44).

Valladolid contaría a comienzos de 2025, según estas fuentes, con casi 5.500 plazas de alojamiento reglado (3.942 en hoteles y 1.475 en viviendas y apartamentos turísticos), 600 de las cuales estarían asociadas a empresas agrupadas en AVAT.

Estas cifras confirman, según las mismas fuentes, "el importante crecimiento de la planta alojativa en la ciudad", un 11 por ciento respecto de 2023 y algo más de un 17 por ciento respecto de 2019, "especialmente en el campo de los apartamentos turísticos, aunque afortunadamente sin llegar a las situaciones de riesgo que se aprecian en otros destinos españoles".

BAJA "PRESIÓN DE PLAZAS NO HOTELERAS"

Según el mencionado informe de Exceltur, Valladolid se situa como "el destino con menor presión de plazas no hoteleras entre los 25 más importantes de toda España.

Con esto, el Ayuntamiento considera reforzado "el muy alto nivel de los hoteles de Valladolid que ofrecen un servicio muy competitivo", y "la existencia de una normativa municipal que incentiva sólo los servicios alojativos no hoteleros verdaderamente profesionales, no detectándose, por el momento, un número relevante de actividades no regularizadas".

PERSPECTIVAS PARA 2025

Los datos obtenidos permiten al equipo de Gobierno "validar las diferentes iniciativas que llevan a cabo las Administraciones Públicas que confluyen en la actividad turística de Valladolid, comenzando por el propio Ayuntamiento de Valladolid, principal impulsor de la Sociedad Mixta y de las políticas de atracción y gestión de eventos y de promoción turística de la ciudad, y de mejora de valores como la accesibilidad, la digitalización y la sostenibilidad del destino incluidos en el Plan estratégico 2023-2027".

De igual modo, señalan el efecto positivo de la creciente conectividad de Valladolid por medios terrestres, con un incremento de operadores, líneas y frecuencias ferroviarias.

Los datos de 2024, pese a que la nota menciona "las incertidumbres de los últimos días en materia de conectividad aérea", permiten "ser razonablemente optimistas en cuanto a la consolidación del sector turístico en Valladolid, que cuenta ya con varios anuncios de apertura o renovación de establecimientos hoteleros y no hoteleros a lo largo del presente ejercicio".

En 2025, el reto fundamental para el equipo de Gobierno, "además de seguir avanzando en las tendencias indicadas, es seguir apostando por la sostenibilidad del modelo ante un previsible cambio en las tarifas ferroviarias, incertidumbres de carácter externo --nacional e internacional--, y la creciente competencia nacional en el sector turístico, que requiere de un mantenimiento y refuerzo de las políticas y sistemas de promoción".

También ven "esencial" aprovechar "las sólidas oportunidades que se le presentan al destino Valladolid de la mano de la internacionalización de programas ya consolidados, como la promoción del turismo religioso y del enogastronómico, la puesta en marcha de nuevos centros de interés turístico" como el espacio gastronómico Valladolid Origen, en el Museo Patio Herreriano, que prevén que entre en funcionamiento este año; o el Centro de la Cultura del Vino en el convento de Las Catalinas, que se abriría según la previsión en 2026.

A ello suman el desarrollo de nuevos programas de modernización del sector como los planes de sostenibilidad turística, el plan Valladolid VIBES o la apuesta por las sinergias entre turismo y audiovisual, con nuevos rodajes y estrenos nacionales e internacionales.