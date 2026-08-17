El Ayuntamiento de Valladolid destina 22.000 euros a Cáritas para apoyar la maternidad de mujeres vulnerables

La concejal del Ayuntamiento de Valladolid Carolina del Bosque. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Valladolid para el desarrollo del 'Proyecto Nueva Esperanza 2026-2027', dirigido a apoyar la maternidad de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, abandono familiar o riesgo de exclusión social.

El Ayuntamiento destinará 22.000 euros a este programa, con una aportación de 11.000 euros con cargo al Presupuesto municipal de 2026 y otros 11.000 euros en 2027, en una subvención directa contemplada en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028.

El proyecto tiene como finalidad proporcionar una atención gratuita, personalizada e integral a mujeres embarazadas y con menores a cargo que carecen de recursos económicos, familiares o sociales suficientes para desarrollar de forma autónoma su proyecto de vida personal y familiar.

Se prevé atender a diez unidades familiares cada año en un programa presta una atención especialmente centrada en las etapas del embarazo, el parto y los primeros meses posteriores al nacimiento, ofreciendo una alternativa residencial segura y un acompañamiento continuado para abordar las distintas situaciones de vulnerabilidad que presentan las mujeres atendidas.

Según han repasado fuentes municipales, entre las principales dificultades que afrontan las beneficiarias se encuentran la ausencia de redes familiares y sociales de apoyo, situaciones de violencia intrafamiliar o machista, la falta de recursos económicos, las dificultades de acceso a una vivienda digna, la necesidad de adquirir habilidades para el cuidado personal y la crianza, así como obstáculos para acceder a la formación, al empleo y a los recursos sociales y sanitarios.

CINCO RECURSOS RESIDENCIALES ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA MUJER

El 'Proyecto Nueva Esperanza' dispone de diferentes unidades residenciales, cuya utilización se determina en función de las circunstancias personales, las necesidades específicas y el nivel de autonomía de cada mujer.

El programa cuenta con una casa de acogida con cinco dormitorios, que ofrece un acompañamiento educativo diario y cercano; una segunda casa de acogida con tres dormitorios, destinada especialmente a jóvenes embarazadas o con bebés tuteladas por la Administración autonómica y que requieren una supervisión continua y especializada; y una tercera vivienda, también con tres dormitorios, dirigida a mujeres que se encuentran en un proceso de adquisición de una mayor autonomía y precisan un nivel de supervisión más flexible.

A estos recursos se suman dos apartamentos independientes, destinados cada uno de ellos a una unidad familiar, con seguimiento educativo periódico y adaptado a mujeres con un grado de autonomía más avanzado.

Las mujeres embarazadas y las menores gestantes o con bebés son acogidas, con carácter general, en los dispositivos que cuentan con un mayor nivel de acompañamiento, permitiendo realizar un seguimiento más cercano tanto de la gestación como de los primeros cuidados de los hijos.

La cobertura residencial constituye, según las mismas fuentes, "el punto de partida para desarrollar procesos individualizados de acompañamiento social, orientados a fortalecer las competencias personales y sociales de las beneficiarias, mejorar las dinámicas familiares y avanzar progresivamente hacia su autonomía".

Entre los objetivos del programa se encuentra "garantizar una acogida residencial segura y cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e hijas, así como favorecer su bienestar físico, emocional y psicológico y facilitar el acceso adecuado a los recursos sanitarios".

Asimismo, se trabaja en el desarrollo de habilidades personales y sociales, la mejora de la convivencia y la integración social, y el establecimiento de itinerarios formativos y laborales que contribuyan a mejorar la empleabilidad y la autonomía económica de las mujeres.

El proyecto contempla también el acompañamiento de las beneficiarias en el ejercicio de una maternidad positiva, con un refuerzo de sus competencias parentales y las relaciones familiares, así como la preparación progresiva para la salida del recurso y el posterior seguimiento.