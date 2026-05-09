El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Querer reúnen a un centenar de profesionales en las 'Jornadas del Lenguaje' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Fundación Querer, ha celebrado este sábado con "gran acogida" las 'Jornadas del Lenguaje' en el Centro Cívico Zona Sur, que han reunido a un centenar de inscritos, aproximadamente.

El encuentro se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada, desde las 9.00 hasta las 17.15 horas y se ha articulado como un espacio de "referencia" para la formación especializada, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el Consistorio ha destacado que la alta participación y el interés mostrado por los asistentes reflejan la "creciente preocupación y compromiso" de la comunidad educativa, social y sanitaria con la mejora de la atención a la infancia.

Dirigidas a profesionales del ámbito clínico, educativo y social, así como a estudiantes, estas jornadas han tenido como objetivo proporcionar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para abordar las dificultades en el desarrollo del lenguaje.

La iniciativa ha respondido a la necesidad creciente de dotar a los profesionales de recursos eficaces para la detección temprana y la intervención.

La colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Querer ha alcanzado ya su tercer año consecutivo --tras las jornadas de 2024 y 2025 centradas en Atención Temprana--, para reforzar un modelo formativo basado en la evidencia científica y en el enfoque multidisciplinar.

La Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, intervención, investigación, difusión y concienciación social sobre niños con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos del neurodesarrollo y enfermedades raras.

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado la relevancia de este tipo de iniciativas, puesto que reflejan el "firme compromiso del Ayuntamiento con una educación inclusiva y de calidad".

Además, ha señalado que la formación continua de los profesionales es fundamental para detectar de forma temprana las dificultades del lenguaje y garantizar una atención adecuada que mejore la vida de nuestros niños y niñas

Por su parte, la presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, ha señalado que detrás de muchos problemas de aprendizaje, conducta o relación social hay, en realidad, "dificultades del lenguaje que no siempre se detectan a tiempo, razón por la que es "fundamental formar a profesionales y crear espacios como estas jornadas, donde compartir conocimiento, experiencia y herramientas prácticas".

A lo largo del día, un equipo multidisciplinar de especialistas ha abordado el lenguaje desde distintas disciplinas.

Las ponencias han tratado aspectos clave como el desarrollo del lenguaje desde los primeros hitos evolutivos hasta su base cerebral, el análisis de casos clínicos reales desde un enfoque multidisciplinar, la escritura desde una perspectiva multisensorial, la enseñanza de una segunda lengua en niños con dificultades y el uso de tecnologías como herramientas terapéuticas.

El equipo formador ha estado integrado por profesionales como la neuropsicóloga y psicóloga clínica Daniela Tautiva, la terapeuta ocupacional Irene Rascón, la maestra de Audición y Lenguaje María Victoria Lumbreras y la logopeda Sheila Bodero, aportando una visión diversa y enriquecedora.