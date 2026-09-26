El Ayuntamiento de Valladolid inicia este lunes la reparación de la pasarela peatonal sobre el Canal de Castilla - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, día 28 de septiembre, comenzarán los trabajos de reparación de la estructura y renovación completa del pavimento de la pasarela peatonal y ciclista sobre el Canal de Castilla, situada entre las calles Fuente el Sol y Parva de la Ría de Valladolid con una inversión estimada de 90.000 euros.

El estado de deterioro que presentaba el pavimento se había incrementado en los últimos años y la rotura o desprendimiento de algunas de las tarimas generaba situaciones de riesgo para los usuarios y había dado lugar a frecuentes quejas vecinales.

La actuación fue seleccionada en anteriores convocatorias de los Presupuestos Participativos y se ejecutará con cargo al Lote 1 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas de Valladolid.

Los trabajos cuentan con un presupuesto estimado de 90.000 euros y está previsto que tengan una duración aproximada de cinco a seis semanas.

Al tratarse de una pasarela exclusivamente peatonal y ciclista, la actuación no tendrá afección sobre el tráfico rodado, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

No obstante, será necesario proceder al corte total del tránsito peatonal y ciclista a partir del martes 29, segundo día de los trabajos, y hasta la finalización de las obras.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos, los peatones y ciclistas podrán utilizar las dos pasarelas más próximas sobre el Canal de Castilla.

En sentido norte, aguas arriba de la pasarela objeto de la actuación y a una distancia aproximada de 370 metros, se encuentra otra pasarela que conecta el Parque de Puente Jardín con la calle Parva de la Ría, a la altura del número 21.

En sentido sur, aguas abajo y a unos 345 metros, existe otra pasarela que conecta las calles Dársena y Mercurio con la recientemente urbanizada calle Canal.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios de la zona durante el desarrollo de los trabajos, que permitirán mejorar de forma sustancial las condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad del itinerario peatonal y ciclista entre ambas márgenes del Canal de Castilla.

OTRAS ACTUACIONES

La reparación de esta pasarela se suma a otras actuaciones y proyectos impulsados en los barrios de La Victoria y Puente Jardín, dirigidos a mejorar la seguridad, la movilidad, los equipamientos y la calidad de vida de sus vecinos.

El Ayuntamiento desarrolla una actuación en los alrededores del CEIP Miguel Delibes y la Escuela Infantil 'El Principito', con una inversión cercana a los 414.000 euros y financiación de fondos europeos Next Generation.

El proyecto contempla, entre otras medidas, el primer paso de peatones inteligente de la ciudad, la implantación de una calle escolar a 20 kilómetros por hora, mejora de aceras, alumbrado LED, accesibilidad de los pasos peatonales, ampliación de zonas verdes y renovación de más de 1.800 metros cuadrados de pavimento.

A través de la Sociedad Municipal VIVA, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la construcción de un edificio de 47 viviendas protegidas en régimen de alquiler en una parcela situada entre las calles Frambuesa y Eneldo.

El proyecto incluye viviendas de uno y dos dormitorios, trasteros, plazas de garaje, espacios comunitarios, huertos urbanos, zona de juegos infantiles y aparcamiento para bicicletas y la previsión es que las viviendas estén listas en 2027.

NUEVO POLIDEPORTIVO

El barrio contará con un nuevo espacio deportivo de 2.281 metros cuadrados, con una pista de 45 por 30 metros, gradas para 150 personas, vestuarios y aseos accesibles.

La actuación supone una inversión conjunta del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León de alrededor de seis millones de euros y está previsto que los trabajos sobre el terreno comiencen en 2026 y finalicen en 2027.