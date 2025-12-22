El Ayuntamiento de Valladolid instala una nueva estación de Biki y suma once bicicletas eléctricas al servicio

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita la nueva estación de Biki en el Hospital del Río Hortega. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha instalado en el Hospital Universitario Del Río Hortega una estación del servicio público de alquiler de bicicletas, Biki, con capacidad para 27 vehículos, como parte de una inversión que alcanza los 107.000 euros y que incluye también otro punto de préstamo que se pondrá en servicio en la calle Arca Real y la incorporación de once bicicletas eléctricas más.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha visitado la estación, situada junto al acceso principal al centro hospitalario y a la entrada al aparcamiento público, acompañado por la directora del Río Hortega, Belén Cantón, y por el gerente de la empresa municipal de transporte, Auvasa.

La una nueva estación de Biki en el Hospital Universitario Río Hortega cuenta con capacidad para 27 bicicletas, de modo que se trata de una de las denominadas "de alta capacidad", e incluso se ha contemplado dejar un espacio de margen por si se estima necesario ampliar la nueva infraestructura, en función de la demanda que tenga.

Como han apuntado Carnero y la directora del centro hospitalario, se trata de una iniciativa que responde a las demandas tanto de trabajadores, como de los propios pacientes y de sus familiares. La ubicación de esta estación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el propio Hospital, que ha facilitado el emplazamiento idóneo para garantizar la comodidad de pacientes, profesionales sanitarios y visitantes.

Como ha subrayado el alcalde, "este emplazamiento permite situar a Biki "en un punto estratégico para mejorar la accesibilidad".

Con esta incorporación, el sistema Biki alcanza las 103 estaciones y las 916 bicicletas, al incorporar once eléctricas más, un sistema que representa el 50 por ciento del total de los vehículos.

La instalación en el Hospital Universitario Río Hortega es fruto de un análisis constante y del compromiso por mejorar el servicio día a día".

El regidor vallisoletano ha destacado el funcionamiento del servicio en el último año, con un crecimiento de usuarios hasta los "15.000" actuales, que supone el triple de los que tenía Biki en su primer año de existencia, 2023. "Por lo tanto no podemos sino estar satisfechos con la respuesta ciudadana respecto a un servicio que facilita esa movilidad de convivencia, que es la que este equipo de gobierno nos ha marcado como pauta desde el punto de vista de lo que es el conjunto de la movilidad en la ciudad", ha reflexionado.

Además, el Hospital situará una zona de carga y descarga destinada en exclusiva para facilitar las tareas de rebalanceo y logística de la propia estación. Además, a menos de 800 metros existe actualmente otra estación de 22 anclajes, en la carretera de Segovia, junto a la Universidad Miguel de Cervantes, que da servicio a los estudiantes de esta entidad académica.

ESTACIÓN EN ARCA REAL

El Ayuntamiento de Valladolid, ha invertido un total de 107.000 euros destinado a financiar la adquisición de las estaciones y bicicletas eléctricas del Hospital Universitario Río Hortega y la que se pondrá en servicio próximamente en la calle del Arca Real.

En el mes de noviembre el servicio fue utilizado ya por 15.192 personas, que supone un crecimiento de 40 por ciento respecto al mismo mes del año pasado y un 69% más que en noviembre de 2023. El incremento, han añadido fuentes municipales, "no sólo afecta al número de personas que utilizan el servicio, también al uso del mismo".

Así, el número de usos promedio en lo que va de año es de 66.632 al mes que, en comparación con la media del año pasado (48.765) supone un incremento del 37 por ciento.

Además, han recordado que en 2025 se ha llevado a cabo la extensión de Biki al alfoz con cuatro estaciones y 44 bicicletas eléctricas en los municipios de Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga, la incorporación de bicicletas adaptadas y de carga y un Hub de ciclologística que se han implantado recientemente.

Queda pendiente la llegada del servicio a la localidad vecina de Zaratán, que como ha afirmado Carnero "está para producirse".