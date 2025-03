Ayuntamiento de Valladolid instala en el parque de La Paz de Delicias una rampa que permite ver el escenario

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes ha hecho "accesible" el parque de La Paz, en el barrio de Las Delicias, con una rampa en el templete que ahora permite ver el escenario.

Según ha explicado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press, la "mala" planificación del Gobierno anterior ha supuesto a las arcas municipales casi 35.000 euros más en esta ejecución en aras de satisfacer las pretensiones vecinales, que "pudieron haber quedado resueltas desde el primer momento" si se hubiera contado con ellos para desarrollar un presupuesto participativo.

En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha explicado que "este hecho viene a confirmar, una vez más, que el actual equipo de Gobierno sí cree en los presupuestos participativos y día a día intenta solucionar los problemas de los proyectos de inversión resultantes de todos los procesos celebrados hasta la fecha, que dejó sin ejecutar, o sin consignación presupuestaria a futuro el anterior equipo de Gobierno".

Los antecedentes de esta obra derivan de un presupuesto participativo denominado 'Dotación de equipos audiovisuales y rampa en templete del parque de La Paz', que en principio se dijo que contaba con un presupuesto de 14.847 euros, que buscaba "facilitar el acceso al escenario del parque".

Sin embargo, según ha explicado el Ayuntamiento, la incorporación en los presupuestos participativos del proceso 2021-2022, que ha sufrido cambios y vaivenes durante varios años, hizo que se instalara una rampa que no convenció a los vecinos del barrio de Las Delicias, puesto que la elección de su ubicación "no gustó en absoluto" porque una barandilla, de "considerable" altura, limitaba la visión hacia el escenario y afectaba tanto al público como a las actuaciones que allí se llevaban a cabo.

Además, según el Consistorio, resultó que, el anterior equipo de Gobierno, "no había previsto en el presupuesto crédito para esta intervención y tuvo que afrontarse desde el presupuesto ordinario del año 2023".

"Parece ser que al equipo de Gobierno saliente el 22 de mayo de 2023, le entraron las prisas adjudicando dicha obra el 6 de junio de ese año por importe de 17.251 euros; todo ello no exento de vicisitudes dado que no habían previsto que la estructura iba sobrepuesta y requería fabricación en taller. Pues bien, la instalación de la rampa disconforme se recibe el 17 de enero de 2024, y no es hasta este momento cuándo se puede comprobar el despropósito contratado", ha criticado la concejala.

Asimismo, ha añadido que "a partir de esta fecha, este equipo de Gobierno ha tenido que buscar soluciones, nunca nada fáciles, para poder paliar el disgusto de los vecinos ante una rampa que no dejaba ver el escenario y que ha conllevado realizar otro gasto a mayores".

SOLUCIÓN AL "DESAGUISADO"

Para buscar la mejor solución al "desaguisado" se contactó con las dos asociaciones vecinales de la zona, y la que mostró interés por ello fue la Asociación Familiar Delicias, con la que se ha consensuado la preferencia de la nueva ubicación de dicha rampa.

Una vez contratado y elaborado el nuevo proyecto, y su dirección facultativa, conforme a las preferencias de Asociación Familiar Delicias, se procedió a la contratación de la ejecución del traslado de la rampa, y a generar crédito, con el que no se contaba para afrontar los nuevos gastos que suponía, siendo el presupuesto base de licitación de 14.244 euros (IVA incluido), más los contratos auxiliares.

A partir de este momento, se llevaron a cabo cinco licitaciones consecutivas, que se declararon desiertas, al no presentar oferta o, las presentadas, no cumplir las condiciones de la licitación.

A continuación, se modificó la memoria constructiva y se incrementó el presupuesto hasta 28.337 euros (IVA incluido), adjudicándose la obra finalmente a la empresa 'Red Arquitectura Interiorismo S.L' por importe de 26.333 euros (IVA incluido), presupuesto que se ha visto incrementado en 8.363 euros por los contratos auxiliares necesarios.