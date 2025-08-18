Ayuntamiento de Valladolid invierte más de 8,5 millones en proyectos de rehabilitación, servicios sociales y seguridad

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno diversas actuaciones por un valor de 8,5 millones de euros destinadas a la mejora de equipamientos sociales, infraestructuras municipales y seguridad ciudadana.

Entre las principales inversiones, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la rehabilitación de la antigua Escuela de Arte para su transformación en un centro de vida activa, la renovación de equipos de protección del Servicio de Extinción de Incendios y la adquisición de tres nuevas máquinas operadoras para el servicio de vigilancia y seguridad.

"Estas iniciativas suponen poner en manos de los vecinos y vecinas de la ciudad recursos que mejoran su día a día y contribuyen al crecimiento activo de nuestros mayores, la modernización de la administración municipal y la seguridad de todos", ha explicado Carnero.

Dentro de las actuaciones en centros de vida activa, se encuentra la rehabilitación del edificio de la antigua Escuela de Arte, en la calle Leopoldo Cano de Valladolid, que se transformará en un centro de vida activa, servicios de estancia diurna y centro de acción social para la zona centro de la capital.

El proyecto, con un presupuesto superior a 2,8 millones de euros, se desarrollará en dos fases y contará con la colaboración de la Junta de Castilla y León en el marco de la estrategia de recuperación del patrimonio urbano.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la ampliación del centro de vida activa de la calle Arca Real, con una inversión de más de 450.000 euros, que permitirá habilitar nuevos espacios y estará concluido previsiblemente en el primer trimestre de 2026.

También se abordará la sustitución de la cubierta del centro de vida de activa Zona Este, que presenta desde hace más de seis años problemas derivados de su cubierta original, por un presupuesto de 270.00 euros. En total, las actuaciones vinculadas a servicios sociales y envejecimiento activo suman más de 3,5 millones de euros.

SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

En materia de seguridad y salud pública, el Consistorio ha adjudicado el suministro de equipos de protección individual para el Servicio de Extinción de Incendios por un importe cercano a los 300.000 euros. "Se trata de renovar y actualizar los equipos actuales para proteger mejor a quienes nos protegen", ha subrayado Carnero.

A su vez, se ha aprobado la adquisición de tres nuevas máquinas barredoras para el servicio de Limpieza por valor de 700.000 euros, que se sumarán a las seis ya existentes.

En este marco, se encuentra la contratación del suministro de fundentes para vialidad invernal en las vías publicas por más de 70.000 euros para ser utilizado por el servicio de Limpiezas cuando exista riesgo de heladas y nevadas.

ZONAS VERDES

En el marco de jardines y zonas verdes, el Consistorio ha aprobado una inversión de más de 115.00 euros para el mantenimientos y control de plagas en los centros adscritos al Servicio de Participación Ciudadana.

Las inversiones también alcanzan al área tecnológica, con la renovación integral de la red corporativa municipal por más de dos millones de euros. Esta infraestructura permitirá reforzar la seguridad y eficiencia de los servicios internos y mejorar la conexión con centros educativos y sociales.

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado un contrato de 1,6 millones de euros para garantizar el mantenimiento de los servicios de lectura y préstamo bibliotecario, así como para reforzar la reducción de la brecha digital entre la población adulta.

"Estas actuaciones, que superan en conjunto los 8,5 millones de euros, muestran que los servicios municipales no se detienen en verano y que seguimos trabajando en beneficio de los vecinos y vecinas de Valladolid", ha concluido el alcalde.