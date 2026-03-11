Ayuntamiento de Valladolid programa 52 actividades hasta junio en los centros de vida activa de la ciudad

Nieto durante la presentacion de la programación de los Centros de Vida Activa. - AYTO VALLADOLID

El Ayuntamiento de Valladolid ha programado 52 actividades culturales, sociales y de ocio que se desarrollarán entre marzo y junio en los centros de Vida Activa para promover el envejecimiento saludable de los mayores.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado la programación que buscar "fomentar la participación activa y el envejecimiento saludable de las personas mayores".

El programa reúne propuestas "diversas" como actuaciones de teatro, música y danza de los propios grupos de los centros, recitales poéticos, encuentros culturales, exposiciones, cine-fórum, marchas al aire libre o jornadas de convivencia.

Estas actividades se desarrollarán tanto en los propios Centros de Vida Activa como en centros cívicos y distintos espacios culturales de la ciudad.

Entre las novedades de esta edición destaca la I Muestra de Corales de los Centros de Vida Activa, que tendrá lugar el 21 de abril, en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, y que reunirá a agrupaciones corales vinculadas a estos centros municipales.

Asimismo, como nueva propuesta cultural, en los talleres de lectura se realizarán lecturas de textos en espacios museísticos de la ciudad, concretamente en el Museo Casa Cervantes (13 de abril) y en el Museo Casa Zorrilla (19 de mayo), una iniciativa "que une literatura, patrimonio y participación de las personas mayores", como ha explicado Nieto.

Otro de los eventos destacados será el Concierto de Primavera para Personas Mayores, que se celebrará el domingo 26 de abril, a las 18:00 horas, en el Auditorio Miguel Delibes, a cargo de la Joven Orquesta Punta del Este.

El concierto está dirigido a personas mayores de 65 años y las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de venta online.

La programación incluye además exposiciones en distintos centros, actuaciones de grupos de teatro, coros y bailes, así como actividades al aire libre como la marcha por el Cinturón Verde de Valladolid o el encuentro de bolilleras en el Campo Grande