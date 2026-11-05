Ayuntamiento de Valladolid recibe el Premio Anual 2026 de la Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales

El concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia del Ayuntaiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, en el acto de entrega de los Premios de la Asocación de directoras y gerentes de Servicios Sociales. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido este jueves el Premio Anual 2026 de la Asociación Estatal de directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en la modalidad de Institución Pública.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha recogido el galardón durante el acto celebrado en el marco del XXXIII Congreso anual de la asociación, que ha tenido lugar en Fuenlabrada (Madrid).

La distinción se concede a cinco ayuntamientos españoles que han obtenido las mejores puntuaciones en el Índice DEC Local, como Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Montilla (Córdoba), Fuenlabrada (Madrid) y Barcelona.

La concesión del premio fue acordada por unanimidad, según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

El Índice DEC Local es una herramienta de evaluación que analiza más de treinta indicadores objetivos, basados en datos oficiales, para valorar los servicios sociales municipales de localidades de más de 20.000 habitantes. La Asociación Estatal de directoras y gerentes en Servicios Sociales concede este reconocimiento a instituciones públicas por su gestión en el ámbito de los servicios sociales y su contribución a la justicia social.