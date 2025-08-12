El Ayuntamiento de Valladolid refuerza su programa de visitas guiadas para atraer en agosto al turismo familiar

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo del Ayuntamiento de Valladolid ha reforzado las visitas guiadas para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la ciudad con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen, este 15 de agosto.

Un programa que permite a vecinos y visitantes "descubrir algunos de los secretos que mejor guarda la ciudad, además de visitar lugares icónicos de Valladolid", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Una de las novedades de la temporada, 'Descubriendo a Colón', tendrá salida los domingos de agosto, a las 11.00 horas, desde la puerta del Museo Casa Colón. Una "gran oportunidad" para que toda la familia pueda trasladarse a la época de los Reyes Católicos y al descubrimiento de América a través de esta visita teatralizada.

Los sábados, a las 19.00 horas, 'El tesoro del estanque en el Campo Grande', y a las 11.,00 horas los 'Jardines Musicales. Campo Grande' brindarán la oportunidad de disfrutar el "pulmón verde" de la ciudad, a través de juegos y música, respectivamente.

'Valladolid y sus secretos' se celebrará en el mes de agosto los viernes alternos, a las 21.30 horas, 'Rios de Luz' los viernes y sábados, a las 21.30 horas, y 'Valladolid histórico' estará disponible todos los días de la semana. Los sábados de agosto, la oferta turística contempla la 'Ruta arqueológica', a las 10.00 horas; 'La memoria del Palacio Real', a las 12.00 horas; 'Valladolid en idiomas', a las 19.00 horas, y la visita teatralizada 'Fantasmas y más', a las 21.30 horas. Los domingos, tendrá lugar un recorrido por el Valladolid monumental de la mano de 'Valladolid histórico', a las 12.00 horas, continúa el comunicado.

Durante la festividad del viernes 15 de agosto, Turismo Valladolid mantendrá las visitas guiadas 'Valladolid histórico', a las 12.00 horas, y 'Ríos de Luz', a las 21.30 horas, y los horarios de la Torre de la Catedral, a las 11.00 horas, 12.00 horas, 13.00 horas, 18.00 horas 19.00 horas, 20.00 horas y 21.00 horas.

Además, ofrecerá un pase especial de 'El tesoro del estanque en el Campo Grande', a las 19.00 horas, y ampliará los horarios del bus turístico con seis salidas, fijadas a las 12.00 horas, 13.00 horas, 17.00 horas, 18.00 horas, 19.00 horas y 20.00 horas.

Las reservas de todas estas actividades se pueden realizar a través de la página web info.valladolid.es o en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos, San Benito y el punto de información de la estación de trenes.