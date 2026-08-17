El Ayuntamiento de Valladolid renovará el parque situado entre Miguel Ángel Blanco y Rastrojo, por 306.059 euros

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a la UTE Parques y Jardines Valladolid este lunes en Junta de Gobierno el contrato basado para la transformación integral del Parque Huerta del Rey, situado entre la avenida de Miguel Ángel Blanco y la calle Rastrojo con un presupuesto de 306.059 euros

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, renovarán por completo los más de 8.000 metros cuadrados del espacio, incluida una fuente transitable, zonas de juegos infantiles y la recuperación de la antigua caseta.

El contrato ha sido adjudicado a la UTE Parques y Jardines Valladolid Lote 1 por un importe de 306.059 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, que comenzarán a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

La intervención dará respuesta, además, a las "demandas planteadas por los vecinos" de la zona para mejorar la accesibilidad y renovar los equipamientos existentes.

"Con esta actuación damos un paso importante para transformar el Parque Huerta del Rey en un espacio más accesible, moderno y pensado para el disfrute de los vecinos. Vamos a renovar sus equipamientos, mejorar los recorridos y crear nuevas zonas de juego, deporte y estancia, respetando al mismo tiempo la vegetación existente", ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

El proyecto, denominado 'De Espacio Muerto a Pulmón Vivo', actuará sobre una superficie de 8.101 m2 situada entre la Avenida Miguel Ángel Blanco y la calle Rastrojo, frente al Centro de Salud de Huerta del Rey.

La intervención mantendrá la vegetación existente, que se encuentra en buen estado, y se centrará especialmente en mejorar los accesos, renovar el mobiliario y generar nuevos espacios para el uso y disfrute ciudadano.

El resultado se espera que sea un parque "más accesible y con nuevos espacios de ocio" mediante la creación de nuevos recorridos y rampas, para lo que se realizarán trabajos de excavación y nivelación y se instalará pavimento de hormigón impreso coloreado.

El proyecto contempla también la renovación y ampliación de las zonas destinadas al juego y al deporte, con nuevos pavimentos de caucho en las áreas infantiles, la adecuación del arenero y la instalación de mobiliario urbano, nuevos juegos infantiles y aparatos biosaludables.

Otro de los elementos destacados será la construcción de una fuente transitable, que se integrará en el nuevo diseño del parque y para cuya ejecución se recuperarán los bordillos de piedra existentes en los escalones de entrada.

Recuperación de la antigua caseta y mejora del entorno La transformación incluirá también el acondicionamiento y la limpieza de la antigua caseta situada en la parte superior del parque, actualmente en desuso, con el objetivo de posibilitar en el futuro su utilización como quiosco o puesto de helados durante los meses de verano.

Además, se llevará a cabo una actuación general de adecuación del entorno que incluirá el desbroce y limpieza de la parcela, la retirada de bancos deteriorados, la extracción de tocones y arbustos muertos y la limpieza de las superficies de hormigón.